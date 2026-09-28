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Astrología y salud: Los signos que deberán hacer un detox para eliminar la pesadez del fin de semana

Retención de líquidos, digestión lenta y cansancio: el plan de hidratación y plantas medicinales que es furor para desinflamar.

El reseteo digestivo del comienzo de semana es la herramienta holística ideal para eliminar toxinas acumuladas

El reseteo digestivo del comienzo de semana es la herramienta holística ideal para eliminar toxinas acumuladas, desinflamar el intestino y recuperar la vitalidad. Foto: Astrología y salud.

Es tendencia absoluta en plataformas de bienestar, nutrición integrativa y portales de salud holística: el famoso "reset de los lunes". Tras los excesos gastronómicos del fin de semana, sumados a la carga de estrés acumulada en la recta final de septiembre, levantarse con el estómago abultado, pesadez en las digestiones, acidez o la piel opaca es una señal inequívoca de que el sistema gastrointestinal está sobrecargado de toxinas.

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El abordaje de salud integrativa para el miércoles enfoca su atención en la función renal, la regulación de líquidos y el equilibrio electrolítico. Foto: Astrología y salud.

Desde la perspectiva de la medicina holística y la astromedicina, el intestino es considerado nuestro "segundo cerebro" y el gran motor energético del organismo. Cuando se inflama por el consumo excesivo de ultraprocesados, harinas refinadas o por la somatización de tensiones emocionales no digeridas, la mente pierde lucidez, la capacidad de concentración cae en picada y la fatiga muscular se apodera del cuerpo a mitad de la tarde.

Aprovechar este lunes 28 de septiembre para implementar un plan depurativo de 24 horas con remedios naturales es el recurso perfecto para devolverle la ligereza al cuerpo, limpiar los filtros biológicos y encarar el inicio de octubre con máxima energía.

Si pertenecés a uno de los dos signos que encabezan la lista de mayor sensibilidad digestiva durante esta alineación planetaria, hoy necesitás poner en marcha este protocolo de alivio natural en casa.

Astrología: Los 2 signos que necesitan un "reset digestivo" urgente este lunes

  • Virgo: Al haber atravesado recientemente la alta exigencia de tu temporada solar, tu sistema gastrointestinal absorbió cada gota de estrés acumulado durante el mes. Sentís el vientre abultado, lentitud digestiva extrema tras cada comida y una leve neblina mental. Para evitar que la inflamación se vuelva crónica, es fundamental que elimines por completo los alimentos ultraprocesados, los azúcares y el exceso de café durante la jornada de hoy.

  • Tauro: Como signo regido por Venus y profundamente vinculado a los placeres sensoriales y la buena mesa, el fin de semana suele pasarle una factura directa al área del hígado y la vesícula biliar. Te levantás con pesadez estomacal, sabor amargo en la boca y falta de energía vital. Tu cuerpo te pide a gritos una pausa de alimentos pesados, abundante agua pura y el auxilio de plantas medicinales amargas.

Las infusiones de plantas amargas, la hidrataci&oacute;n consciente y el ayuno de 12 horas devolver&aacute;n la fluidez al sistema digestivo en solo 24 horas. Foto: Astrolog&iacute;a y salud.

Las infusiones de plantas amargas, la hidratación consciente y el ayuno de 12 horas devolverán la fluidez al sistema digestivo en solo 24 horas. Foto: Astrología y salud.

Cómo afecta el arranque de semana al resto de los elementos zodiacales

Aunque Virgo y Tauro requieren medidas urgentes, el resto del mapa astral también experimenta los efectos de la sobrecarga de fin de mes en su organismo:

  • Signos de Fuego (Aries, Leo, Sagitario): Suelen canalizar la ansiedad del inicio de semana mediante el impulso de comer rápido o a deshoras. Les sienta de maravilla realizar 20 minutos de actividad física moderada y beber agua con rodajas de pepino para refrescar el sistema circulatorio.

  • Signos de Aire (Géminis, Libra, Acuario): Muestran embotamiento mental derivado de la sobreexposición a pantallas y la mala postura al comer. Suspender el consumo de harinas pesadas y lácteos por la noche mejorará notablemente la calidad de su descanso nocturno.

  • Signos de Agua (Cáncer, Escorpio, Piscis): Presentan una marcada tendencia a la retención de líquidos y la hinchazón por somatización emocional. Aplicar un ayuno nocturno de 12 horas exactas y beber agua mineral con un chorrito de limón les devolverá la frescura al instante.

El protocolo de 4 pasos para el "Reset de Lunes" en casa

Para desinflamar las mucosas digestivas, estimular la secreción biliar y depurar el colon de manera progresiva y respetuosa con el organismo, los especialistas en naturopatía recomiendan seguir esta rutina durante el día:

  • Agua alcalina en ayunas: Apenas te levantes, bebé un vaso grande de agua mineral a temperatura ambiente con el jugo fresco de medio limón. Este hábito simple estimula el peristaltismo intestinal, alcaliniza el medio interno y ayuda a barrer los desechos acumulados durante la noche.

  • Infusión hepática de mediodía: Consumí una taza tibia de té de Diente de León, Carqueja, Boldo o Alcaucil unos 30 minutos después del almuerzo. Estas hierbas amargas son reconocidas por su capacidad para estimular la producción de bilis, facilitar la emulsión de grasas y aliviar la pesadez estomacal.

  • Alimentación limpia y consciente: Basá tus comidas del día en vegetales de hoja verde cocidos (como espinaca, acelga o zapallitos), arroz integral, zapallo y proteínas magras preparadas a la plancha o al vapor. Evitá estrictamente las salsas pesadas, las frituras, el alcohol y las bebidas carbonatadas.

  • Cena liviana y ayuno reparador de 12 horas: Cená una sopa vegetal ligera o un caldo depurativo antes de las 20:30. Dejá transcurrir al menos 12 horas completas entre la última ingesta de la noche y el desayuno del martes para permitir que el hígado complete sus procesos de autofagia celular y desintoxicación profunda.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué es tan importante desinflamar el intestino a principio de semana?

Porque la inflamación en las paredes intestinales altera la producción de neurotransmisores esenciales como la serotonina, lo que se traduce en neblina mental, irritabilidad, falta de concentración laboral y fatiga crónica durante el resto de la semana.

¿Qué planta es la más eficaz para limpiar el hígado de forma rápida y natural?

El Diente de León y el Cardo Mariano. Ambas plantas son consideradas por la medicina naturista como las mejores aliadas para regenerar las células hepáticas, estimular el drenaje biliar y proteger el organismo contra las toxinas digestivas.

En pocas palabras

  • Detox Digestivo: Descubre el plan de hidratación y plantas medicinales para combatir la retención de líquidos y la pesadez.
  • Astrología y Salud: Conocé los signos (Virgo y Tauro) que necesitan un
Resumen generado por Thinkindot AI
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