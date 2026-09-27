Quién era el empresario automotor que murió tras un vuelco en la Ruta 65

Su actividad dentro del rubro automotor lo había convertido en una persona conocida en distintas localidades de la región. Además, mantenía vínculos comerciales y personales con Los Toldos.

Su relación con la zona también estaba ligada al deporte. Durante una etapa estuvo vinculado al Club Compañía General Buenos Aires de Patricios, institución que expresó públicamente su pesar luego de conocerse su fallecimiento.

Desde el club destacaron el paso de Farías por la entidad y su participación en distintos momentos importantes de su historia deportiva. La institución también acompañó a sus familiares, amigos y allegados ante la noticia.

Cómo ocurrió el accidente en la Ruta Provincial 65

El accidente ocurrió alrededor de las 22.10 del viernes, en el kilómetro 230 de la Ruta Provincial 65, en el tramo ubicado entre Santos Unzué y Corbett, cerca de Dudignac.

Farías circulaba en sentido 9 de Julio-Bolívar cuando la Volkswagen Amarok blanca que conducía se despistó. Por motivos que todavía no fueron establecidos, el vehículo abandonó la calzada y terminó volcado en un sector lateral de la ruta.

La camioneta quedó con las ruedas hacia arriba y en medio de una zona con agua.

Tras recibir el aviso, llegaron al lugar efectivos policiales y personal de los Bomberos Voluntarios de Dudignac, quienes constataron que el conductor había fallecido.

Qué se sabe sobre la investigación del vuelco fatal

Luego del accidente trabajaron en el lugar integrantes de Policía Científica y autoridades judiciales, mientras se realizaban las pericias correspondientes y se retiraba el vehículo.

Hasta el momento, no se informó oficialmente cuál fue la causa que provocó el despiste. Por eso, los investigadores buscan reconstruir la secuencia previa al vuelco para determinar cómo se produjo el accidente.

Las pericias realizadas sobre la camioneta y el lugar del hecho serán determinantes para establecer la mecánica del siniestro.

El recuerdo de Luis Farías en el club de Patricios

La muerte de Farías generó repercusión en el ámbito deportivo de la región, especialmente por su vínculo con el Club Compañía General Buenos Aires de Patricios.

Tras conocerse el accidente, la institución publicó un mensaje en el que expresó su “profundo pesar” y recordó los años en los que Farías formó parte del club.

Desde la entidad remarcaron su compromiso y participación durante esa etapa y destacaron los distintos logros deportivos alcanzados mientras estuvo vinculado a la institución.

El club también hizo llegar sus condolencias a sus cuatro hijas, familiares, amigos y seres queridos, que atraviesan el momento de la despedida.