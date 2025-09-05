Sabrina Rojas fue a ver a la Selección Argentina y aseguran que tiene un romance con un futbolista

Embed

Cuando se conocieron las imágenes de Rojas y González en el boliche, la actriz fue categórica y dijo: "El chico está de novio. Venía en el auto, me empezó a explotar el teléfono y dije qué pasó. Siempre yo pienso tragedia. Digo quién salió en pelotas. En LAM hicieron un enigmático donde dijeron que yo había tenido o tuve un romance con Nicolás González, que chapamos en el boliche y que de ahí nos fuimos. Si algo hubiese sido verdad tal vez me llamo a silencio y sana, sana. Pero me quiero tomar el tiempo para aclarar que no es así".

"Charlé con él, fui a un lugar como suelo salir con amigas y había mucha gente alrededor. Me saqué foto con chicos que estaban ahí... Entendí que eran amigos de él. Estoy tomando fernet y él me habla para preguntarme qué estaba tomando. Había mucha gente. Los boliches muy llenos y estábamos todos mezclados", aclaró Sabrina Rojas.

Y señaló sobre esa conversación: "Yo no sabía quién era. En el boliche uno habla así, que parece que hasta me estoy chapando a mis amigas, porque hablamos muy fuerte por la música".

sabrina rojas partido argentina

Qué dijo Paloma Silberberg de su separación de Nico González y el video con Sabrina Rojas

Paloma Silberberg contó por qué se separó de Nico González tiempo después de que apareció el video del futbolista hablando con Sabrina Rojas en un boliche.

“Estoy muy bien, fueron muchos cambios y lo viví como se vive una separación... Por suerte, ahora estoy bien. No te voy a decir que estuve bien, porque la pasé mal”, dijo la modelo en diálogo con Intrusos (América Tv).

“Yo dejé todo para estar con él y es una decisión muy difícil. Muy. Acá yo tenía mi trabajo, mi familia, mis amigas, tenía todo. Y la verdad que dejar eso por amor fue difícil, pero lo hice”, aseguró.

Y contó que el video de su ahora ex pareja con Sabrina Rojas no fue el detonante de la separación: “Eso no fue el motivo de la separación. La verdad es que pasaron un montón de cosas más, que yo creo que pasaron todos los límites. Ese video que salió, no es más que dos personas hablando en un boliche y no fue el motivo de la separación. No te voy a negar que lo tuvimos que hablar, yo sabía que salía pero me enteré por los medios de todo”, remarcó.

Sobre el final, Paloma Silberberg dejó en claro que busca ninguna compensación económica del futbolista tras separarse y acompañarlo durante los últimos años: “No me interesa eso. Me volví a Argentina sin plata, sin un peso, pero porque no me interesa eso de él”, concluyó.