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Shampoo de aloe vera y manzanilla casero: cómo hacerlo fácil y cuáles son sus grandes beneficios

El shampoo de aloe y manzanilla casero se presenta como una alternativa natural a los productos industriales

El shampoo de aloe y manzanilla es una preparación casera que se presenta como una alternativa natural a los productos industriales.

El shampoo de aloe y manzanilla es una preparación casera que se presenta como una alternativa natural a los productos industriales.

El shampoo de aloe y manzanilla es una preparación casera que se presenta como una alternativa natural a los productos industriales. Inspirado en prácticas tradicionales de la botánica, combina ingredientes vegetales asociados históricamente al cuidado del cabello.

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A lo largo del tiempo, tanto la manzanilla como el aloe vera fueron utilizados en distintas culturas por sus propiedades cosméticas. La manzanilla se vinculó al brillo y los reflejos dorados en el cabello, mientras que el aloe vera se asoció a la hidratación y el cuidado del cuero cabelludo.

Para su elaboración se utilizan 6 gramos de flores de manzanilla secas, 160 ml de agua, dos pencas de aloe vera preferentemente variedad vera o saponaria y media barra de jabón de glicerina neutro de entre 45 y 60 gramos.

Cómo preparar el shampoo de aloe vera y manzanilla

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  • Se vierte el agua caliente sobre las flores de manzanilla y se deja reposar entre 7 y 10 minutos, siempre tapado. Luego se cuela la preparación y se presionan las flores para aprovechar al máximo la infusión.
  • Las pencas de aloe vera se dejan en agua desde el día anterior para eliminar la aloína y luego se extrae únicamente el gel transparente del interior.
  • En una licuadora se coloca el gel de aloe vera y se incorporan aproximadamente 9 cucharadas de la infusión de manzanilla, mezclando hasta obtener una preparación homogénea.
  • El jabón de glicerina se ralla o pica, se disuelve con un poco de agua caliente y se incorpora a la mezcla anterior, procesando nuevamente hasta integrar todos los componentes.
  • La preparación se filtra, se deja reposar unos minutos a temperatura ambiente y luego se refrigera entre 10 y 20 minutos hasta alcanzar una textura cremosa.

Beneficios del shampoo de aloe vera y manzanilla

Este tipo de preparación casera se asocia tradicionalmente con la limpieza suave del cuero cabelludo, una sensación de hidratación y suavidad aportada por el aloe vera, un posible efecto calmante vinculado a la manzanilla y la acción humectante de la glicerina, que ayuda a mantener la fibra capilar.

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