Soledad Silveyra reveló el grave problema que sufre en su casa y alertó a todos

"Me invadieron las polillas. Si algo faltaba, además de luxarme la rodilla (no me muestro entera porque soy un espanto)...", comenzó diciendo Solita que con una amiga armaba bolsitas con bolas de naftalina.

"Le agradezco al doctor Distéfano que me sacó el dolor, a mis compañeros de 'La fuerza del cariño' que me re bancaron y me preocupa horrores dejar veinte días sin trabajo a los compañeros, me hace sentir muy mal", agregó.

"Pero bueno, zafé. Gracias que no tengo más dolor, porque me moría, me moría,Me sacaron el líquido y... la felicidad. estoy tranquila, estoy mejor, puedo estar parada un ratito. Estoy con una férula que después les voy a mostrar", agregó, dando detalles de la caída que sufrió en el baño de su casa hace un par de semanas.