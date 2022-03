Sueño cumplido: el juego del videoclip de Californication es real y ya se puede instalar

A 22 años del lanzamiento de la canción, el desarrollador español Miquel Camps Orteza se encargó de que ese juego que aparece y que tantos fanáticos soñaron con jugar, se haga realidad. “¿Te acuerdas del video ‘Califonication’ de Red Hot Chili Peppers? ¡Tenía tantas ganas de jugar a ese juego! Es 2022 y no vi a nadie hacerlo, así que me reté a mí mismo a crearlo. Seleccioné o algunos momentos épicos del clip y los he convertido en siete niveles, cada uno con una mecánica de juego diferente”, dice Orteza en el mensaje del videojuego.