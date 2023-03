Superación y esfuerzo: la historia de Tomás, el joven que estudia en los recreos de su trabajo

"El también forma parte de esta "generación de cristal", y saben qué? Hoy en sus 20 minutos de descanso de su pesada jornada laboral me pidió un lápiz, sin entender, le pregunté para que lo precisaba. Estoy estudiando me dijo".

"Estaba estudiando para rendir Sub Oficial de BOMBERO VOLUNTARIO. Así es, algo que desde niño le apasiona y a lo que además me agrego, también voy a rendir lo que me falta para terminar el secundario", agregó.

"Tomás, además de trabajar, estudia para terminar el secundario y para ser Sub Oficial de BOMBERO VOLUNTARIO. Ojalá que la vida le devuelva el doble de lo que el pueda dar", finaliza.