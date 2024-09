Susana Giménez reveló qué serie la tiene enganchada: ¡No vas a creer cuál es!

La serie que Susana Giménez no se pierde: "La Promesa"

A pesar de que los canales de streaming ofrecen una variedad infinita de contenido, Susana reveló que no mira programas en esos canales. Su preferencia actual es La Promesa, una serie que sigue religiosamente: "canales de streaming no miro nada, solo Olga, Luis Cella es como un hijo para mí pero no mío. Los pocos momentos que tengo para ver porque estoy laburando mucho, miro un noticiero y después me voy a La Promesa, que tiene 400 capítulos", comentó Susana. Este drama de larga duración parece ser el que la mantiene atrapada en los pocos ratos libres que tiene.