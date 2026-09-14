En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Trends

Techos blancos: cómo una solución simple puede bajar la temperatura de una casa y ahorrar energía

Pintar o revestir cubiertas con materiales reflectantes ayuda a reducir el calor interior, aliviar el uso del aire acondicionado y moderar el efecto isla de calor en las ciudades.

Banner Seguinos en google DESK
Techos blancos: cómo una solución simple puede bajar la temperatura de una casa y ahorrar energía. (Imagen ilustrativa)
Techos blancos: cómo una solución simple puede bajar la temperatura de una casa y ahorrar energía. (Imagen ilustrativa)

En muchas ciudades, combatir el calor dentro de una vivienda suele asociarse con equipos de aire acondicionado, ventiladores o mejoras costosas de aislación. Sin embargo, una medida mucho más simple viene siendo estudiada desde hace décadas: hacer que los techos reflejen más radiación solar. La idea detrás de los llamados cool roofs o techos fríos es sencilla: cuanto menos calor absorbe la cubierta, menos temperatura transmite hacia el interior de la casa.

Leé también La tremenda condición que le puso Diego Leuco a Sofía Martínez para volver a ser pareja
la tremenda condicion que le puso diego leuco a sofia martinez para volver a ser pareja

Un caso citado con frecuencia es el Philadelphia Cool Homes Project, realizado entre 2001 y 2003 en Filadelfia, Estados Unidos. Allí se aplicaron revestimientos blancos reflectantes en los techos de unas 340 viviendas, muchas de ellas casas adosadas ocupadas por personas mayores de bajos ingresos. El objetivo era medir si una intervención de bajo costo podía mejorar el confort térmico y disminuir el consumo eléctrico destinado a refrigeración.

Los resultados mostraron un efecto concreto. Las temperaturas máximas en la superficie interior de los techos bajaron entre 2,2 y 2,8 °C. En dormitorios superiores sin aire acondicionado, la temperatura máxima del aire descendió alrededor de 1,1 °C. Además, cada vivienda redujo en promedio unos 560 kWh por año asociados al uso de aire acondicionado. Para hogares vulnerables al calor y a las facturas altas, esa diferencia puede ser significativa.

Por qué un techo blanco ayuda a enfriar una vivienda

La explicación se apoya en una propiedad física conocida: las superficies claras reflejan más radiación solar que las oscuras. Un techo negro o de tono muy oscuro absorbe una parte importante de la energía del sol y la convierte en calor. Ese calor eleva la temperatura de la cubierta y, con el paso de las horas, puede transferirse hacia los ambientes interiores.

En cambio, un techo blanco o con recubrimiento reflectante devuelve una proporción mayor de esa radiación hacia el exterior. Esa capacidad se mide mediante el albedo, una escala que va de 0 a 1: cuanto más alto es el valor, mayor es la reflectancia. Un buen techo frío no solo refleja, sino que también libera parte del calor que llega a absorber, lo que reduce la carga térmica sobre la vivienda.

El beneficio principal aparece antes de encender cualquier equipo: si entra menos calor, se necesita menos energía para expulsarlo. Por eso esta estrategia se considera una medida pasiva de eficiencia energética. No reemplaza necesariamente a otras mejoras, como una buena aislación o ventilación, pero puede complementar el funcionamiento de la casa en temporadas calurosas.

Qué impacto puede tener en barrios y ciudades

El interés por los techos reflectantes no se limita al ahorro individual. En zonas urbanas, las superficies oscuras de edificios, calles y pavimentos absorben calor durante el día y lo liberan lentamente, contribuyendo al fenómeno conocido como isla de calor urbana. Ese efecto puede hacer que las ciudades sean varios grados más cálidas que sus alrededores, especialmente en áreas densas y con poca vegetación.

Aumentar la reflectividad de techos y otras superficies es una de las estrategias estudiadas para moderar ese calentamiento urbano. Ya en los años noventa se registraron experiencias relevantes: una escuela en Florida redujo su consumo eléctrico en 13.000 kWh después de pintar su techo de blanco, y distintos estudios en California también observaron disminuciones de temperatura y gasto energético. Estos antecedentes ayudaron a instalar el tema como una herramienta posible dentro de las políticas de adaptación al calor.

Cuándo conviene y qué límites tiene

Como toda solución, los techos blancos no funcionan igual en cualquier contexto. Son especialmente útiles en climas cálidos o en viviendas que reciben mucha radiación solar directa durante gran parte del año. También pueden ser relevantes en casas con dormitorios bajo cubierta, techos planos o superficies oscuras que elevan la temperatura interior.

Sin embargo, requieren mantenimiento. Con el tiempo, la suciedad acumulada reduce la capacidad reflectante del recubrimiento, por lo que el rendimiento puede bajar si no se limpia o renueva la superficie. Además, en regiones frías o con inviernos prolongados, reflejar el sol puede ser una desventaja parcial, porque se pierde una fuente de calentamiento natural que podría ayudar a templar la vivienda.

La clave está en evaluar el clima, el tipo de techo, el estado de la cubierta y el uso real de refrigeración. En muchos casos, pintar o revestir de blanco no es una solución milagrosa, pero sí una intervención simple, relativamente accesible y con respaldo experimental para reducir calor interior y consumo energético. En un escenario de veranos más exigentes, mirar hacia arriba —al techo— puede ser una forma práctica de empezar a adaptar las casas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Astrología y salud: el peligro oculto de esta semana para el estómago y el truco definitivo para desinflamar ya
Horóscopo de la semana: la alineación implacable que cambia el destino de 4 signos antes del fin de semana
Horóscopo Chino: el giro inesperado de la semana y los 3 signos que van a contar billetes antes del viernes

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar