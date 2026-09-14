Techos blancos: cómo una solución simple puede bajar la temperatura de una casa y ahorrar energía

En cambio, un techo blanco o con recubrimiento reflectante devuelve una proporción mayor de esa radiación hacia el exterior. Esa capacidad se mide mediante el albedo, una escala que va de 0 a 1: cuanto más alto es el valor, mayor es la reflectancia. Un buen techo frío no solo refleja, sino que también libera parte del calor que llega a absorber, lo que reduce la carga térmica sobre la vivienda.

El beneficio principal aparece antes de encender cualquier equipo: si entra menos calor, se necesita menos energía para expulsarlo. Por eso esta estrategia se considera una medida pasiva de eficiencia energética. No reemplaza necesariamente a otras mejoras, como una buena aislación o ventilación, pero puede complementar el funcionamiento de la casa en temporadas calurosas.

Qué impacto puede tener en barrios y ciudades

El interés por los techos reflectantes no se limita al ahorro individual. En zonas urbanas, las superficies oscuras de edificios, calles y pavimentos absorben calor durante el día y lo liberan lentamente, contribuyendo al fenómeno conocido como isla de calor urbana. Ese efecto puede hacer que las ciudades sean varios grados más cálidas que sus alrededores, especialmente en áreas densas y con poca vegetación.

Aumentar la reflectividad de techos y otras superficies es una de las estrategias estudiadas para moderar ese calentamiento urbano. Ya en los años noventa se registraron experiencias relevantes: una escuela en Florida redujo su consumo eléctrico en 13.000 kWh después de pintar su techo de blanco, y distintos estudios en California también observaron disminuciones de temperatura y gasto energético. Estos antecedentes ayudaron a instalar el tema como una herramienta posible dentro de las políticas de adaptación al calor.

Cuándo conviene y qué límites tiene

Como toda solución, los techos blancos no funcionan igual en cualquier contexto. Son especialmente útiles en climas cálidos o en viviendas que reciben mucha radiación solar directa durante gran parte del año. También pueden ser relevantes en casas con dormitorios bajo cubierta, techos planos o superficies oscuras que elevan la temperatura interior.

Sin embargo, requieren mantenimiento. Con el tiempo, la suciedad acumulada reduce la capacidad reflectante del recubrimiento, por lo que el rendimiento puede bajar si no se limpia o renueva la superficie. Además, en regiones frías o con inviernos prolongados, reflejar el sol puede ser una desventaja parcial, porque se pierde una fuente de calentamiento natural que podría ayudar a templar la vivienda.

La clave está en evaluar el clima, el tipo de techo, el estado de la cubierta y el uso real de refrigeración. En muchos casos, pintar o revestir de blanco no es una solución milagrosa, pero sí una intervención simple, relativamente accesible y con respaldo experimental para reducir calor interior y consumo energético. En un escenario de veranos más exigentes, mirar hacia arriba —al techo— puede ser una forma práctica de empezar a adaptar las casas.