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ANSES sube las jubilaciones en octubre: oficializaron los montos con el aumento y el bono

La ANSES oficializó una suba del 1,7% en las jubilaciones que regirá desde octubre. Con el ajuste de la movilidad previsional, el haber mínimo pasará a $435.919,96 brutos y podría superar los $505.000 de bolsillo de confirmarse la entrega del bono extraordinario.

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ANSES sube las jubilaciones en octubre: mirá cuánto cobrás con el aumento y el bono

ANSES sube las jubilaciones en octubre: mirá cuánto cobrás con el aumento y el bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un incremento del 1,7% en los haberes previsionales a partir de octubre de 2026. Esta medida, basada en el índice de inflación de agosto, fija un nuevo piso salarial y redefine los ingresos para el universo de jubilados y pensionados del sistema nacional.

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En el décimo mes del año, el haber mínimo de jubilación pasará de $428.633,20 a $435.919,96 brutos, lo que representa un aumento directo de $7.286,76 sobre el haber básico. De mantenerse la entrega del refuerzo extraordinario de $70.000 que se otorgó en septiembre, los beneficiarios de la mínima percibirán un ingreso total consolidado de $505.919,96 en mano.

¿Cuánto cobran los jubilados con la mínima en octubre?

El haber mínimo garantizado se ubicará en $435.919,96. Al desglosar los ingresos netos según la confirmación del bono extraordinario, la escala queda conformada de la siguiente manera:

  • Haber mínimo básico: $435.919,96

  • Bono extraordinario (si el Gobierno lo reitera): $70.000,00

  • Total consolidado estimado: $505.919,96

¿A cuánto asciende la jubilación máxima desde octubre?

Los haberes con tope previsional también recibirán el reajuste automático del 1,7%.

  • Jubilación máxima vigente en septiembre: $2.884.295,54

  • Incremento aplicado (1,7%): $49.033,02

  • Jubilación máxima a cobrar en octubre: $2.933.328,56

¿Cómo se calcula el aumento de las jubilaciones de ANSES?

La actualización se rige por el esquema de movilidad previsional que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC con dos meses de rezago. En este caso, el porcentaje del 1,7% responde a la inflación registrada durante el mes de agosto de 2026, garantizando el reajuste directo sobre los valores brutos vigentes.

¿Habrá un nuevo bono para jubilados en octubre?

El Gobierno nacional aún debe publicar la resolución oficial que confirme la continuidad del refuerzo económico. Durante septiembre, los jubilados que cobraron el haber mínimo recibieron un extra de $70.000. De liquidarse la misma suma fija sin modificaciones en octubre, la brecha de cobro ascenderá hasta los $505.919,96 para el primer rango salarial.

Calendario de cobro de jubilaciones mínimas en octubre

  • DNI terminados en 0: lunes 12 de octubre

  • DNI terminados en 1: martes 13 de octubre

  • DNI terminados en 2: miércoles 14 de octubre

  • DNI terminados en 3: jueves 15 de octubre

  • DNI terminados en 4: viernes 16 de octubre

  • DNI terminados en 5: lunes 19 de octubre

  • DNI terminados en 6: martes 20 de octubre

  • DNI terminados en 7: miércoles 21 de octubre

  • DNI terminados en 8: jueves 22 de octubre

  • DNI terminados en 9: viernes 23 de octubre

En pocas palabras

  • ANSES oficializó: Suba del 1,7% en jubilaciones desde octubre.
  • Haber mínimo: Alcanzará los $435.919,96 brutos, pudiendo superar los $505.000 con bono.
  • Cálculo del aumento: Basado en la inflación de agosto (IPC) con dos meses de rezago.
Resumen generado por Thinkindot AI
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