ANSES sube las jubilaciones en octubre: oficializaron los montos con el aumento y el bono

Jubilación máxima vigente en septiembre: $2.884.295,54

Incremento aplicado (1,7%): $49.033,02

Jubilación máxima a cobrar en octubre: $2.933.328,56

¿Cómo se calcula el aumento de las jubilaciones de ANSES?

La actualización se rige por el esquema de movilidad previsional que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC con dos meses de rezago. En este caso, el porcentaje del 1,7% responde a la inflación registrada durante el mes de agosto de 2026, garantizando el reajuste directo sobre los valores brutos vigentes.

¿Habrá un nuevo bono para jubilados en octubre?

El Gobierno nacional aún debe publicar la resolución oficial que confirme la continuidad del refuerzo económico. Durante septiembre, los jubilados que cobraron el haber mínimo recibieron un extra de $70.000. De liquidarse la misma suma fija sin modificaciones en octubre, la brecha de cobro ascenderá hasta los $505.919,96 para el primer rango salarial.

Calendario de cobro de jubilaciones mínimas en octubre