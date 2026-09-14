La inesperada confesión de La Joaqui sobre su vínculo con Tiago PZK tras su separación de Luck Ra

Sin embargo, la negativa no evitó que el notero continuara indagando sobre su vínculo con Tiago PZK. “¿Cómo está todo con Tiago?”, quiso saber. Esta vez, lejos de mostrarse incómoda o esquivar el tema, La Joaqui eligió referirse de manera positiva a su colega y lanzó una particular definición: “Igual que siempre, es un tipazo”.

El tema tomó todavía más temperatura cuando apareció en escena Luck Ra y aquel explosivo posteo en el que expuso el vínculo de La Joaqui con Tiago PZK, a quien tildó de ser su "ex gran amigo". Frente a esto, la cantante explicó cómo vive actualmente esa situación y dejó en claro que no guarda rencor.

“Es muy difícil desvincularse en el plano que sea, cada uno estará lidiando con sus emociones lo mejor que pueda. Cero rencor”, sostuvo.

Además, La Joaqui fue categórica al referirse a su relación actual con Luck Ra y aseguró: “No tenemos nada de qué hablar. No lo veo hace meses. Solo le deseo que sea feliz… Cuando uno acepta irse de un lugar tiene que ser respetuoso con eso y dejar ir lo que ya se fue”.

Pero el cronista no dejó pasar la oportunidad y volvió a profundizar sobre el conflicto. “¿Te molestó que te exponga al decir que estás con un ex gran amigo de él?”, le preguntó. Pero la respuesta de La Joaqui volvió a apuntar a la distancia que mantiene con su expareja. “No veo sus redes, la verdad. No tengo nada malo para decir de él. No quiero ser grosera”, aseguró.

Finalmente, la cantante hizo una fuerte autocrítica al hablar de las separaciones y de la manera en que cada persona atraviesa sus emociones. “Las despedidas son complejas, cada cual lidia con sus sentimientos lo mejor que puede. Yo tampoco he sido la más inteligente emocionalmente, en muchas ocasiones he colapsado, cuando debí colapsar sola”, reconoció.

De qué manera Luck Ra expuso el vínculo de La Joaqui con Tiago PZK

A comienzos de septiembre, Luck Ra sorprendió al hacer pública una fuerte declaración sobre su separación de La Joaqui. El cantante cordobés reaccionó en medio de la polémica y negó haberle sido infiel a la artista, luego de que ella hiciera referencia al tema durante una entrevista en Luzu TV.

En ese mismo descargo, el músico también habló sobre el presente sentimental de su expareja y dejó una frase que dio por sentado que su ex ya había rehecho su situación sentimental unto a Tiago PZK, aunque evitó mencionar directamente al cantante.

“Mi amor y respeto por Joaqui siempre fue verdadero y grande. Yo jamás la engañé. Fue la mujer más importante que tuve en mi vida”, expresó Luck Ra en la primera de las dos placas que publicó en Instagram.

Luego, hizo referencia al nuevo vínculo de La Joaqui y manifestó el dolor que le genera continuar relacionado con esa historia. “Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia. Ya que está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo. Toca digerirlo y seguir, todo pasa”, escribió.

Además, Luck Ra contó cómo atraviesa actualmente su vida sentimental y aseguró que no busca enamorarse nuevamente. “No busco el amor y tengo mucho que aprender para que algún día ocurra”, reconoció.

Finalmente, destacó lo que significó aquella relación para él y eligió quedarse con los buenos recuerdos: “Para mí es importante quedarse con el hermoso recuerdo de lo vivido, y que cada uno siga su vida de la forma que más feliz nos haga”.