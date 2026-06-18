Tensión en vivo: Rulo se pasó de vivo con la mujer del Pampa Sosa y este no dudó en responder

La polémica no terminó frente a las cámaras. Horas más tarde, el Pampa Sosa utilizó sus redes sociales para expresar su enojo y acusó al periodista de faltar el respeto a Gimnasia, y la desubicada forma de encarar a la mujer por su camiseta, asegurando que parte de la secuencia no salió al aire.

"Me acerqué al personaje en cuestión solo porque mi hija me estaba viendo desde Argentina. Él había entrevistado a diferentes hinchas de diferentes clubes y por eso me metí en un banderazo espectacular", comenzó escribiendo.

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Luego fue más duro: "El personaje le falta el respeto a GIMNASIA diciéndole a mi pareja por qué la había hecho hincha del LOBO, cosa que además eligió ella sola. La nota siguió con mi respuesta después, cosa que NO salió porque el personaje abandonó", disparó el exfutbolista, recibiendo el apoyo de numerosos hinchas triperos.

Pero la respuesta de Rulo Schijman no tardó en llegar. Lejos de dejar pasar las acusaciones, el periodista salió al cruce y negó haber abandonado la nota. Además, lanzó una picante respuesta que volvió a encender la polémica.

"¿Cuándo abandoné? ¿No viste la entrevista completa? Vos te acercaste al móvil y sabías perfecto quién era yo, y que soy hincha de Estudiantes", escribió.

Y remató con una frase que desató nuevas reacciones: "Lamento no haberte reconocido para darte el lugar que merecés. Pero salir a hablar mintiéndole a tu gente no va. ¡Saludos!".

Así, una típica cargada futbolera entre Estudiantes y Gimnasia terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos de la cobertura argentina del Mundial.