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Agostina Vega: la última decisión de Osvaldo Fasetta, el eslabón clave en el femicidio

El amigo de Claudio Barrelier volvió a quedar en el centro de la investigación por el asesinato de la adolescente de 14 años. Tras presentarse ante el fiscal Raúl Garzón, adoptó una postura que abre un nuevo capítulo en la causa y que su defensa buscará revertir en los próximos días.

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Agostina Vega: la última decisión de Osvaldo Fasetta

Agostina Vega: la última decisión de Osvaldo Fasetta, el eslabón clave en el femicidio
Leé también "No fue ella": la respuesta del abuelo de Agostina Vega sobre cómo Barrelier consiguió el teléfono de su nieta
El padre de Melissa Vega afirmó que su hija continúa con tratamiento ambulatorio tras recibir el alta médica. (Foto: captura de pantalla).

El acusado, que enfrenta cargos por encubrimiento agravado, no respondió preguntas durante la audiencia y, una vez finalizado el trámite judicial, fue trasladado nuevamente a la cárcel de Bouwer.

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Qué dijo la defensa de Osvaldo Fassetta

Tras la audiencia, el abogado defensor Eduardo Medina Allende aseguró que la situación procesal de su cliente no sufrió modificaciones y explicó que la decisión estuvo vinculada con diferencias respecto de la reconstrucción realizada por la fiscalía.

"Nos leyeron todo lo que llevó al fiscal a hacer esta imputación y a detener a Fassetta. Se abstuvo de declarar por el día de hoy porque los hechos no estarían descriptos de la forma en que sucedieron", afirmó el letrado en declaraciones a Cadena 3.

Según Medina Allende, su defendido atraviesa una situación emocional compleja y continúa sosteniendo su inocencia. "Está muy golpeado, muy deprimido, porque es una persona inocente", manifestó.

detenidos por Agostina

El próximo paso que prepara la defensa

Aunque evitó declarar en esta instancia, la estrategia de la defensa apunta a una nueva presentación ante la Justicia. El abogado adelantó que pedirá una ampliación de indagatoria para que Fassetta pueda brindar una versión más detallada de los hechos y responder las preguntas del fiscal.

"Voy a estar presentando un escrito pidiendo una ampliación indagatoria, donde Fassetta va a relatar exactamente lo que tiene que relatar y va a responder todas las preguntas", señaló.

Además, explicó que todavía necesitan ordenar algunos aspectos del relato. "Hay algunos hechos que todavía los tenemos que charlar entre él y yo para hacer el hilo. Él está muy nervioso", sostuvo.

La sospecha que pesa sobre el amigo de Barrelier

La defensa sostiene que Fassetta únicamente intentó ayudar a Melisa Heredia, madre de Agostina Vega, durante las horas posteriores a la desaparición de la adolescente.

De acuerdo con esa versión, mantuvo comunicaciones con ella porque estaba desesperada por encontrar a su hija y la acompañó a distintos lugares para colaborar con la búsqueda.

Sin embargo, la hipótesis de la fiscalía es muy distinta. Para los investigadores, Fassetta habría cumplido un rol específico después del asesinato y existen elementos que indicarían que actuó en favor de Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio.

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