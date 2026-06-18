Agostina Vega: la última decisión de Osvaldo Fasetta, el eslabón clave en el femicidio

Según Medina Allende, su defendido atraviesa una situación emocional compleja y continúa sosteniendo su inocencia. "Está muy golpeado, muy deprimido, porque es una persona inocente", manifestó.

detenidos por Agostina

El próximo paso que prepara la defensa

Aunque evitó declarar en esta instancia, la estrategia de la defensa apunta a una nueva presentación ante la Justicia. El abogado adelantó que pedirá una ampliación de indagatoria para que Fassetta pueda brindar una versión más detallada de los hechos y responder las preguntas del fiscal.

"Voy a estar presentando un escrito pidiendo una ampliación indagatoria, donde Fassetta va a relatar exactamente lo que tiene que relatar y va a responder todas las preguntas", señaló.

Además, explicó que todavía necesitan ordenar algunos aspectos del relato. "Hay algunos hechos que todavía los tenemos que charlar entre él y yo para hacer el hilo. Él está muy nervioso", sostuvo.

La sospecha que pesa sobre el amigo de Barrelier

La defensa sostiene que Fassetta únicamente intentó ayudar a Melisa Heredia, madre de Agostina Vega, durante las horas posteriores a la desaparición de la adolescente.

De acuerdo con esa versión, mantuvo comunicaciones con ella porque estaba desesperada por encontrar a su hija y la acompañó a distintos lugares para colaborar con la búsqueda.

Sin embargo, la hipótesis de la fiscalía es muy distinta. Para los investigadores, Fassetta habría cumplido un rol específico después del asesinato y existen elementos que indicarían que actuó en favor de Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio.