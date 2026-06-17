Qué le pasa al papá de Lionel Messi

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Un debut soñado de Argentina en el Mundial 2026

Argentina inició su camino en la Copa del Mundo 2026 con una actuación contundente. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se presentó ante Argelia y tuvo como protagonista absoluto a su capitán. Messi marcó tres goles y volvió a ubicarse en el centro de la escena mundial.

El rendimiento del delantero generó admiración entre los fanáticos, especialmente por la vigencia que continúa mostrando a los 39 años. Cada aparición del rosarino en un Mundial tiene un valor especial, no solo por su capacidad futbolística, sino también porque representa el cierre de una carrera que ya quedó inmortalizada con la conquista del Mundial de Qatar 2022.

Pero la imagen que más impactó después del partido no fue solamente la de Messi levantando los brazos tras una anotación, sino la del jugador visiblemente emocionado al hablar frente a los medios.

Luego del encuentro, el capitán argentino contó que el festejo de su primer gol tuvo un significado diferente. Según explicó, venía atravesando días complejos por una situación personal y ese momento representó una descarga emocional muy fuerte.

“Fue una semana difícil”, expresó el futbolista, dejando entrever que la celebración tenía un motivo mucho más profundo que la alegría deportiva.

El momento de emoción que sorprendió al mundo del fútbol

Lionel Messi siempre se caracterizó por mantener una postura reservada respecto de su vida privada. Por eso, sus declaraciones generaron una enorme repercusión. El delantero pocas veces expone públicamente sus sentimientos más personales y, cuando lo hace, suele estar relacionado con momentos familiares o situaciones de gran importancia.

El llanto tras el gol fue interpretado por muchos como una muestra del vínculo que mantiene con las personas más cercanas. En especial, con su familia, que tuvo un papel fundamental durante toda su carrera.

Messi reconoció además el apoyo recibido por sus compañeros de la Selección Argentina. El grupo, que comparte con él años de competencia, viajes y momentos históricos, volvió a acompañarlo en una situación fuera de lo estrictamente futbolístico.

Para el plantel argentino, el capitán no es solamente una figura deportiva, sino también una persona que ha atravesado junto a ellos momentos de enorme presión y gloria.

La preocupación por Jorge Messi, el padre del capitán argentino

La información que encendió las alarmas surgió durante la mañana siguiente al partido. El periodista Eduardo Feinmann contó en Radio Mitre que Jorge Messi, padre y representante histórico de Lionel, atraviesa un problema de salud.

La situación habría generado preocupación dentro del círculo familiar del futbolista, especialmente por la importancia que Jorge tuvo a lo largo de toda la vida de Messi.

Durante años, Jorge Messi fue una figura clave detrás de la carrera del astro argentino. Desde los primeros pasos en Rosario hasta la llegada a Barcelona, acompañó decisiones determinantes que marcaron el camino profesional de su hijo.

Según trascendió meses atrás, en enero Jorge Messi habría sufrido una descompensación en su domicilio y debió ser trasladado al Sanatorio Parque. La situación generó preocupación tanto en Argentina como en el entorno internacional del jugador.

El padre del delantero, de 67 años, viajó desde Estados Unidos hacia Rosario para continuar con controles y estudios médicos recomendados por especialistas. En un primer momento, algunas versiones indicaron que podía tratarse de chequeos médicos programados, aunque su permanencia en el centro de salud despertó inquietud.





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Estudios médicos y silencio del entorno familiar

De acuerdo con las primeras informaciones que circularon, los médicos realizaron distintos estudios para determinar el origen del malestar. Entre ellos se mencionaron controles cardiovasculares y neurológicos, aunque la familia mantuvo absoluta reserva sobre la evolución.

El Sanatorio Parque no emitió un comunicado oficial, una decisión que se interpretó como parte del pedido de privacidad de la familia Messi.

El hermetismo también se trasladó al entorno deportivo. Lionel Messi, concentrado en sus compromisos profesionales, habría mantenido contacto permanente con sus familiares en Rosario para conocer la evolución de su padre.

La relación entre ambos siempre fue considerada uno de los pilares de la vida del futbolista. Jorge no solo acompañó a Messi en su infancia, sino que también tuvo un rol decisivo en la gestión de su carrera.

Desde la etapa en las divisiones inferiores de Newell’s hasta el histórico salto al fútbol europeo, estuvo presente en momentos determinantes.

Jorge Messi, una figura clave en la historia de Lionel

La historia de Lionel Messi no puede contarse sin mencionar a su padre. Cuando el joven futbolista enfrentó dificultades relacionadas con su crecimiento y la posibilidad de continuar su carrera deportiva, Jorge fue uno de los principales apoyos.

La familia tomó decisiones importantes para que el talento del rosarino pudiera desarrollarse. La llegada a España y la incorporación al proyecto deportivo de Barcelona fueron movimientos que cambiaron para siempre la trayectoria del jugador.

Con el paso de los años, Jorge Messi también se convirtió en representante de su hijo y manejó aspectos centrales de su carrera.

Aunque con el tiempo Lionel construyó una imagen propia y tomó sus propias decisiones profesionales, el vínculo con su padre continuó siendo muy cercano.

Por ese motivo, cualquier noticia relacionada con la salud de Jorge genera una reacción inmediata entre los seguidores del futbolista.

La emoción de Messi y un mensaje que trascendió el fútbol

El debut ante Argelia quedará registrado por los tres goles de Messi y por una nueva demostración de talento. Pero también será recordado por un momento humano que mostró otra faceta del capitán argentino.

A lo largo de su carrera, Messi estuvo acostumbrado a convivir con la presión de millones de personas. Sin embargo, detrás del futbolista que levanta trofeos y rompe récords existe una persona atravesada por emociones, vínculos y situaciones familiares.

Su reacción después del primer gol mostró que incluso los grandes campeones tienen momentos de vulnerabilidad.

La imagen de Messi emocionado, acompañado por sus compañeros y luego explicando el motivo de sus lágrimas, recorrió rápidamente el mundo.

La Selección Argentina acompaña a su capitán

Dentro del plantel argentino, la situación fue recibida con sensibilidad. Los jugadores saben que Messi no solo representa al equipo dentro de la cancha, sino que también es una figura central en el grupo.

Desde la obtención de la Copa América hasta el Mundial de Qatar 2022, la Selección construyó una relación basada en la unión y el acompañamiento.

En ese contexto, el apoyo de sus compañeros durante una semana difícil adquiere un significado especial.

Argentina comenzó su participación en el Mundial 2026 con una victoria importante y con su máximo referente como protagonista. Pero la historia detrás del festejo dejó claro que, para Messi, esta vez había algo mucho más importante que un resultado deportivo.

La preocupación por la salud de Jorge Messi seguirá siendo un tema sensible en los próximos días, mientras familiares y allegados esperan la evolución médica con máxima reserva.

Mientras tanto, el capitán argentino continúa escribiendo capítulos de una carrera extraordinaria, aunque esta vez acompañado por una emoción que reveló una parte íntima de su vida lejos de los estadios.



