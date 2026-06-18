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El escandaloso motivo por el que Mauro Icardi no asistió a la graduación de su hija con Wanda Nara

Se conoció la verdadera razón por la cual Mauro Icardi no participó de acto de egreso de su hija mayor, Francesca.

18 jun 2026, 13:21
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El escandaloso motivo por el que Mauro Icardi no asistió en la graduación de su hija con Wanda Nara

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El escandaloso motivo por el que Mauro Icardi no asistió en la graduación de su hija con Wanda Nara

El escandaloso motivo por el que Mauro Icardi no asistió en la graduación de su hija con Wanda Nara

En La Mañana con Moria (El Trece), Nazarena Di Serio se refirió al egreso de la hija mayor de Wanda Nara y Mauro Icardi, una celebración familiar en la que la nena dio un discurso en inglés. Sin embargo, la panelista marcó dos detalles que llamaron la atención en las fotos del evento: la presencia de Martín Migueles, de quien Wanda había dicho recientemente estar separada, y la ausencia del jugador del Galatasaray pese a encontrarse en el país.

La primera polémica fue la foto de Migueles sonriente junto a Wanda. Ante la duda de Gustavo Méndez, que preguntó "¿Pero no estaba separada?", Moria Casán fue tajante: "Otra fake".

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La segunda polémica fue la ausencia de Icardi. "¿Dónde está Icardi? Es un evento muy importante, el egreso de la nena del colegio", planteó Di Serio. Fue entonces cuando Méndez aportó el dato que generó aún más intriga: "Icardi está en el país. Tengo información que no puedo mencionar. Fue un conflicto que tuvieron Wanda Nara y Mauro Icardi por este tema del colegio".

Las declaraciones del panelista dejaron abierta la incógnita sobre los motivos puntuales que llevaron al delantero a faltar a un momento tan especial para su hija. Según deslizó, detrás de la ausencia habría existido una discusión previa entre la expareja vinculada justamente a la organización del colegio.

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¿Wanda Nara fue con Martín Migueles al egreso de Francesca Icardi?

Wanda Nara acompañó a su hija Francesca, fruto de su relación con Mauro Icardi, en la Grade 5 Move Up Ceremony, el acto de egreso de la etapa primaria.

Sobre el escenario, decorado con banderas de distintos países, Francesca posó sonriente con su medalla junto a Wanda, sus hermanos Valentino, Benedicto, Constantino e Isabella, y también Martín Migueles, actual pareja de la empresaria. La foto se viralizó después de que Valentino la compartiera en sus historias de Instagram, y de inmediato surgieron las dudas sobre la ausencia pública de Icardi.

A partir de esa imagen comenzaron las especulaciones: algunos se preguntaron si el futbolista asistió al acto pero evitó las redes, y otros si directamente no pudo estar presente. A la polémica se sumó un posteo de Benedicto, el hijo de Wanda y Maxi López, que compartió un video de la ceremonia etiquetando a su madre y a Migueles con un corazón rojo, gesto leído como una muestra de buena relación entre ambos. Durante el acto, Francesca tomó el micrófono para hablar de las emociones de dejar la primaria, entre la felicidad y los nervios por el cambio de etapa.

El bajo perfil de Icardi sigue llamando la atención, sobre todo porque trascendió que el futbolista está en Buenos Aires y que estos días comparte tiempo con Francesca e Isabella. Hasta el momento no hizo ninguna publicación vinculada al egreso, por lo que se mantiene abierta la incógnita sobre su participación en la celebración.

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