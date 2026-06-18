El escandaloso motivo por el que Mauro Icardi no asistió a la graduación de su hija con Wanda Nara

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¿Wanda Nara fue con Martín Migueles al egreso de Francesca Icardi?

Wanda Nara acompañó a su hija Francesca, fruto de su relación con Mauro Icardi, en la Grade 5 Move Up Ceremony, el acto de egreso de la etapa primaria.

Sobre el escenario, decorado con banderas de distintos países, Francesca posó sonriente con su medalla junto a Wanda, sus hermanos Valentino, Benedicto, Constantino e Isabella, y también Martín Migueles, actual pareja de la empresaria. La foto se viralizó después de que Valentino la compartiera en sus historias de Instagram, y de inmediato surgieron las dudas sobre la ausencia pública de Icardi.

A partir de esa imagen comenzaron las especulaciones: algunos se preguntaron si el futbolista asistió al acto pero evitó las redes, y otros si directamente no pudo estar presente. A la polémica se sumó un posteo de Benedicto, el hijo de Wanda y Maxi López, que compartió un video de la ceremonia etiquetando a su madre y a Migueles con un corazón rojo, gesto leído como una muestra de buena relación entre ambos. Durante el acto, Francesca tomó el micrófono para hablar de las emociones de dejar la primaria, entre la felicidad y los nervios por el cambio de etapa.

El bajo perfil de Icardi sigue llamando la atención, sobre todo porque trascendió que el futbolista está en Buenos Aires y que estos días comparte tiempo con Francesca e Isabella. Hasta el momento no hizo ninguna publicación vinculada al egreso, por lo que se mantiene abierta la incógnita sobre su participación en la celebración.