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Escándalo total: Martín Cirio destrozó a Andrea Del Boca con un fuerte exabrupto: "vieja pelo...."

El feroz ataque de Martín Cirio a Andrea del Boca sin piedad: la insultó y trató de vieja. Miralo.

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Escándalo total: Martín Cirio destrozó a Andrea Del Boca con un fuerte exabrupto: vieja pelo....

La segunda caída de Andrea Del Boca dentro de la casa de Gran Hermano no pasó desapercibida y generó una fuerte reacción en redes sociales. Quien se mostró particularmente duro fue el streamer Martín Cirio, que durante una transmisión en vivo lanzó una catarata de críticas e insultos contra la participante luego de verla tropezar nuevamente de manera similar a un accidente anterior.

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La escena rápidamente se viralizó. Mientras observaba las imágenes, Cirio no ocultó su incredulidad por la forma en que Andrea terminó en el piso y comenzó a cuestionar sus reflejos.

"Vieja pelot... Otra vez", disparó apenas vio la caída. Lejos de quedarse ahí, el influencer continuó con una serie de comentarios que generaron polémica entre sus seguidores.

"No tenés un reflejo, Andrea. No podés poner las manos, vieja boluda. Pero por favor. No tiene ningún tipo de reflejo, chicos", lanzó.

Para Cirio, lo más llamativo fue la forma en que se produjo el accidente. Según sostuvo, cualquier persona habría reaccionado de otra manera para evitar el golpe. "Es como si no fuera humana. Porque un ser humano tiene reflejos, seas viejo, joven, gordo o flaco. Son reflejos. Es el ABC de ser humano tener un reflejo", afirmó.

Mientras repasaba las imágenes cuadro por cuadro, insistió en que la caída le resultó inexplicable. "Esa tropezada es muy pelotuda, muy de vieja. Literalmente no se entiende cómo se cayó. Estaba parada y se cayó", comentó.

Incluso fue más allá y vinculó el episodio con la edad de la participante. "Es caída de vieja. Esa caída que te estás bañando, te tropezaste, te diste la cabeza contra la losa y la quedaste. Es muy de viejo eso. No le pasa a nadie que no tenga 80 años", ironizó.

Pero las críticas no terminaron ahí. Más adelante, Cirio también apuntó contra Andrea por la forma en que habla desde hace semanas dentro del reality. "Ahora sigue con la vocecita esa de que se quedó sin voz. Andrea, pensé que ya habíamos hablado de esto", lanzó.

Cuando la participante mostró unas piedras que le habían regalado seguidores para protegerla, el streamer volvió a burlarse.

"Esas piedras son para protegerte... Andrea, esas piedras son de la mala suerte. Te hicieron un maleficio", dijo entre risas.

Sin embargo, el momento más fuerte llegó cuando Andrea intentó relativizar lo ocurrido y sugirió que algunas personas podrían desearle cosas negativas.

"No, Andrea, que sos una vieja pelotuda. No es que molestás mucho. Te tropezaste sola de una forma muy boluda. Hacete cargo también", respondió Cirio.

La seguidilla de comentarios continuó con observaciones sobre el aspecto físico de la participante.

"Ella siempre con la cara muy hinchada. Siempre con esa cara de derrota, de llanto, toda roja, toda congestionada", expresó.

Los dichos del streamer generaron un fuerte debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios se tomaron sus comentarios como parte de su característico humor ácido, otros cuestionaron el tono utilizado y consideraron que cruzó un límite al referirse de manera despectiva a la participante.

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