Se filtró un nuevo audio de la mamá de Agostina Vega que complica a todos

“Él fue el único que la vio. Nadie más la vio, ni siquiera los amigos, nada”, expresó Melisa en el audio que ahora forma parte de las pruebas y testimonios que vuelven a ser analizados por investigadores y abogados.

La mujer también explicó que Agostina les había contado a sus amigas que iba a dirigirse hacia la casa de Barrelier con un objetivo aparentemente cotidiano: preparar una sorpresa. Ese detalle, según la familia, se convirtió con el paso de las horas en una pieza central para intentar reconstruir qué ocurrió.

“Ella a las amigas les dijo que se iba a la casa de mi novio, obviamente él, a hacerme un regalo sorpresa”, sostuvo Melisa, dejando expuesta la última información que habría recibido el círculo cercano antes de perder contacto con la joven.

El relato de la madre refleja el momento de angustia que atravesó la familia durante las primeras horas de búsqueda. La ausencia de respuestas y la falta de comunicación hicieron crecer rápidamente la preocupación.

Según contó en la grabación, cuando notó que Agostina no regresaba decidió comunicarse con ella, pero encontró una situación que aumentó sus sospechas. “Cuando yo me doy cuenta que no está mi hija, la llamo por teléfono y nomás le apagaron el teléfono”, afirmó.

La frase fue uno de los fragmentos que más impacto generó tras la difusión del audio, ya que para la familia ese momento marcó un quiebre definitivo. La imposibilidad de ubicar a la joven y el silencio posterior comenzaron a alimentar las dudas sobre qué había sucedido realmente.

Melisa recordó además el paso de las horas sin novedades. “Vuelvo a las diez y media de la noche, el sábado, y mi hija no aparece”, relató con desesperación en una de las partes más sensibles de la grabación.

La madre de Agostina también hizo referencia al entorno de Barrelier y aseguró que incluso personas cercanas al acusado tenían dudas sobre su comportamiento. Para ella, existían inconsistencias que nunca fueron aclaradas.

“Hasta los propios amigos de él están sorprendidos. Él no dijo la verdad nunca. Él sabe dónde está mi hija”, afirmó en el audio.

La difusión de estas declaraciones generó una nueva reacción alrededor del expediente porque coincide con una etapa donde los investigadores buscan cerrar algunas hipótesis y determinar qué ocurrió con la joven.

La causa continúa enfocada en establecer los últimos movimientos de Agostina, las comunicaciones previas a su desaparición y las posibles contradicciones que pudieron surgir durante la investigación. El análisis de teléfonos, testimonios y peritajes forma parte del trabajo que intenta reconstruir la secuencia final antes del desenlace fatal.

El caso tomó mayor trascendencia luego de que la Fiscalía comenzara a evaluar distintas líneas investigativas. Una de las hipótesis que cobró fuerza apunta a que el crimen podría haber ocurrido luego de un intento de abuso sexual y que posteriormente habría existido un intento de ocultamiento de pruebas.

Esa teoría coincide con la postura planteada por la representación legal de la familia de Agostina, que desde el inicio sostuvo que debía investigarse el accionar del acusado y las circunstancias que rodearon la desaparición.

Los investigadores buscan determinar si Barrelier actuó solo, si existió participación de terceros o si hubo maniobras posteriores destinadas a desviar la búsqueda de la joven. Para eso, serán fundamentales los elementos que puedan surgir una vez que el expediente deje de estar bajo reserva.

Mientras tanto, la familia continúa reclamando respuestas y sostiene que existen puntos que todavía no fueron explicados. La aparición de este audio vuelve a poner en primer plano el dolor de una madre que, desde el primer momento, intentó reconstruir cada minuto previo a la desaparición de su hija.

Las palabras de Melisa Heredia no solo reflejan la desesperación de una búsqueda contrarreloj, sino también una convicción que mantuvo desde las primeras horas: que la última persona que estuvo con Agostina tenía información clave sobre lo ocurrido.

La investigación ahora atraviesa un período decisivo. La expectativa está puesta en las próximas medidas judiciales y en la posibilidad de que nuevos elementos permitan avanzar hacia una reconstrucción completa del caso.

El expediente mantiene bajo análisis múltiples pruebas y testimonios, mientras la Justicia intenta responder las preguntas que todavía permanecen abiertas: qué ocurrió durante las últimas horas de Agostina, por qué desapareció y quiénes son responsables del hecho que terminó con la vida de la joven.

La difusión del audio volvió a instalar el caso en la agenda pública y generó nuevas expectativas sobre el avance de una causa que continúa conmocionando a la sociedad. Para la familia, cada nuevo dato representa una oportunidad de acercarse a la verdad y lograr justicia por Agostina.

La investigación sigue su curso y las próximas decisiones judiciales podrían ser determinantes para definir el rumbo del expediente. En medio de la espera, el testimonio de Melisa quedó como una pieza cargada de emoción y como un nuevo elemento que vuelve a poner todas las miradas sobre Claudio Barrelier.