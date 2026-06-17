El provocador gesto de Victoria Caillava que causó indignación en el juicio por la desaparición de Loan

El ingreso de los acusados ocurrió bajo una fuerte expectativa pública. Desde el primer momento, las miradas estuvieron puestas en cada detalle: los gestos, las reacciones y los movimientos de quienes forman parte del expediente. En ese contexto, la sonrisa de Caillava y el saludo con Pérez quedaron registrados como una de las primeras imágenes impactantes del juicio.

El inicio de la audiencia tuvo como protagonistas también a otros de los imputados. La primera en ingresar fue Laudelina Peña, familiar de Loan y una de las personas investigadas por su rol dentro de la reconstrucción de los hechos. Luego llegó Caillava, cuyo gesto al entrar fue interpretado como una señal desafiante por parte de sectores cercanos a la familia del niño.

La investigación judicial sostiene que los acusados forman parte de un entramado que habría tenido distintos niveles de participación. El juicio busca reconstruir la secuencia ocurrida el 13 de junio de 2024, el día en que Loan fue visto por última vez durante un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina.

Ese día, según consta en la investigación, el niño participó de una reunión junto a familiares y otras personas que posteriormente quedaron involucradas en el expediente. A partir de allí comenzó una búsqueda desesperada que movilizó a toda una comunidad y derivó en una causa judicial de enorme complejidad.

Entre los principales acusados se encuentran Laudelina Peña, el excomisario Walter Maciel, Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel “Fierrito” Ramírez. Todos ellos enfrentan acusaciones vinculadas a la sustracción y ocultamiento de información relacionada con la desaparición del menor.

La causa está dividida en diferentes líneas de investigación. Una de ellas se centra en las personas que estuvieron presentes durante el almuerzo y que, según los investigadores, podrían haber tenido algún tipo de responsabilidad directa en la desaparición de Loan.

El papel de Caillava y Pérez quedó bajo especial atención desde las primeras etapas del expediente. Ambos fueron señalados por sus movimientos posteriores a la desaparición y por una serie de situaciones que los investigadores intentaron reconstruir durante la etapa de instrucción.

Además de este grupo principal, existe una investigación paralela relacionada con presuntas maniobras de encubrimiento y desvío de la investigación. En ese expediente aparecen vinculadas personas que habrían participado en acciones destinadas a obstaculizar el avance de la causa.

Entre los acusados de esta segunda línea se encuentran integrantes de la Fundación Dupuy, señalados por supuestamente haber llevado adelante acciones destinadas a instalar versiones falsas o generar distracciones durante la búsqueda del niño.

Los imputados en esta causa paralela son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Macuca Yuni y Leonardo Rubio.

La apertura del juicio representa un momento clave para una investigación que estuvo atravesada por múltiples hipótesis, cambios de rumbo y una enorme presión social. La expectativa principal está puesta en conocer qué ocurrió con Loan y romper el silencio que, según los investigadores, todavía rodea una parte central del caso.

El cronograma judicial establece que la ronda formal de declaraciones comenzará el jueves 18 de junio a las 8:30. Los primeros testimonios tendrán un peso simbólico y emocional muy fuerte: declararán los padres del niño, María Luisa Noguera y José Mariano Peña, además de Mariano Peña, hermano mayor de Loan.

La palabra de la familia será uno de los momentos más esperados del proceso. Durante meses, los familiares reclamaron respuestas y pidieron que la investigación avance para conocer el destino del niño. Ahora tendrán la posibilidad de declarar ante el tribunal y aportar su mirada sobre los hechos.

Desde el Ministerio Público Fiscal anticiparon que se tratará de un juicio extenso debido a la cantidad de pruebas incorporadas al expediente y al número de personas convocadas a declarar. En total, se estima que participarán cerca de 200 testigos durante las distintas etapas del debate oral.

El volumen del expediente convierte a este proceso en uno de los juicios más complejos de los últimos tiempos. Los investigadores deberán presentar una gran cantidad de elementos probatorios, analizar testimonios y establecer qué ocurrió antes, durante y después de la desaparición.

La intención de la Fiscalía es avanzar sobre lo que consideran un punto central: determinar las responsabilidades individuales y reconstruir la cadena de hechos que terminó con Loan desaparecido.

"Romper el cruel pacto de silencio para saber qué hicieron con Loan" es una de las frases que resume el objetivo planteado por los investigadores. La búsqueda de respuestas atraviesa cada etapa del proceso y mantiene en alerta a una sociedad que sigue esperando conocer la verdad.

El juicio podría extenderse entre cuatro y seis meses, según las primeras estimaciones. La duración dependerá del desarrollo de las audiencias, la cantidad de declaraciones y los planteos que puedan surgir durante el debate.

Mientras tanto, cada movimiento de los acusados continuará siendo observado con atención. La actitud de Caillava al ingresar, su sonrisa y el beso con Pérez se transformaron en una imagen que marcó el inicio de una etapa decisiva para la causa.

A partir de ahora, el tribunal tendrá la responsabilidad de analizar las pruebas y determinar si las acusaciones encuentran respaldo suficiente. Para la familia de Loan, el juicio representa una oportunidad para acercarse a la verdad después de meses de incertidumbre y dolor.

La desaparición del niño sigue siendo una herida abierta y el proceso judicial aparece como el escenario donde finalmente podrían revelarse las respuestas que la sociedad reclama.