Qué ver en Netflix: la serie turca de apenas 8 episodios que conquista a los fanáticos del romance

Gran parte de ese éxito se explica por la construcción de una historia que enfrenta dos realidades completamente diferentes. Por un lado, una familia tradicional de la alta sociedad de Estambul, acostumbrada al privilegio y al reconocimiento social. Por el otro, una poderosa dinastía empresarial que construyó su fortuna gracias al esfuerzo, la visión comercial y una serie de decisiones arriesgadas.

La serie explora cómo estos mundos chocan de manera inevitable y cómo las diferencias económicas, culturales y personales terminan influyendo en cada una de las decisiones de los personajes.

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Además, el entorno donde se desarrolla la historia aporta un valor especial. Estambul aparece como mucho más que un escenario. La ciudad se transforma en un elemento narrativo que acompaña el crecimiento de los protagonistas y potencia el contraste entre tradición y modernidad que atraviesa toda la trama.

De qué trata "Amor y riqueza" en Netflix

La historia tiene como protagonista a Nihal Baydemir, una joven perteneciente a una de las familias más influyentes de la élite de Estambul.

Después de pasar una etapa de su vida en Francia, Nihal decide regresar a Turquía cuando descubre que su familia atraviesa una delicada situación económica. Los problemas financieros comienzan a poner en riesgo el prestigio y la estabilidad de los Baydemir, una realidad que obliga a la joven a involucrarse activamente para intentar encontrar una solución.

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Con el objetivo de ayudar a su padre y proteger el legado familiar, acepta un importante desafío profesional. Nihal comienza a trabajar en el diseño de un barco para una de las familias empresariales más poderosas de la ciudad: los Bulut. Lo que en principio parece una oportunidad laboral termina convirtiéndose en el inicio de una historia marcada por el conflicto.

Durante ese proyecto conoce a Osman Bulut, un empresario exitoso que construyó su fortuna desde cero. A diferencia de los Baydemir, cuya riqueza proviene de generaciones anteriores, Osman representa el llamado "nuevo dinero", una figura que logró alcanzar el éxito gracias a su capacidad para asumir riesgos y desarrollar negocios rentables.

Según el resumen oficial de Netflix: "La opulenta vida de Nihal se ve amenazada cuando un magnate por mérito propio con buen ojo para el dinero —y para el amor— sacude a toda la élite de Estambul".

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El elenco principal de "Amor y riqueza"

Asli Enver

Engin Akyürek

Serkan Altunorak

Ismail Demirci

Dolunay Soysert

Taro Emir Tekin

Zeynep Oymak

Selin Sekerci

Sedef Avci

Ahmet Utlu

Mirá el tráiler de "Amor y riqueza" en Netflix