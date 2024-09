The Last of Us: HBO y Max presentaron el primer adelanto de la segunda temporada

El anuncio del teaser fue recibido con entusiasmo por los fanáticos de la serie, quienes han estado ansiosos por novedades desde el final de la primera temporada en marzo de 2023. Aunque Max no especificó una fecha exacta para el estreno de esta nueva entrega, sí confirmó que llegará en algún momento de 2025.

Diseño sin título (5).jpg Pedro Pascal y Bella Ramsey vuelven en el teaser de la segunda temporada de The Last of Us.

Lo que mostró el teaser de la segunda temporada

El teaser presentado por Max ofrece un breve pero intrigante vistazo a lo que será esta segunda entrega de The Last of Us. En él, se puede ver a Joel y Ellie navegando las complejidades emocionales y los peligros de un mundo postapocalíptico en el que los humanos conviven con los letales infectados por el hongo cordyceps, que transforma a las personas en criaturas similares a "zombies". La relación entre ambos personajes, que ya fue el corazón de la primera temporada, parece profundizarse aún más, mostrando momentos de ternura y esperanza, alternados con escenas de horror y desolación.

La tensión entre los momentos de quietud y peligro constante es uno de los sellos de la serie, y este adelanto sugiere que la segunda temporada seguirá explorando esa dualidad, llevando a los protagonistas a enfrentarse no solo a los desafíos del exterior, sino también a sus propios miedos y dudas.

Mirá el primer avance de The Last Of Us, temporada 2

Embed

Los logros de la primera temporada

El éxito de The Last of Us no fue una sorpresa para quienes conocían el prestigio del videojuego en el que está basada la serie, pero su impacto fue aún mayor de lo esperado. Emitida entre enero y marzo de 2023, la primera temporada de la serie recibió elogios tanto de la crítica como del público. A lo largo de sus nueve episodios, la producción logró captar la esencia del videojuego, combinando acción trepidante, narrativa emocional y un profundo desarrollo de personajes.

En enero de 2024, la serie fue reconocida con 24 nominaciones en los premios Emmy, llevándose a casa un total de ocho galardones en los Creative Arts Emmy Awards, que celebran los logros técnicos y el trabajo detrás de cámaras de las producciones televisivas. Estos premios subrayaron la calidad visual y artística de la serie, destacando aspectos como el diseño de producción, la fotografía y los efectos visuales, fundamentales para recrear el ambiente opresivo y peligroso del mundo postapocalíptico.

Diseño sin título (7).jpg The Last of Us: todo sobre la segunda temporada que se estrenará en 2025.

Expectativas para la segunda temporada

Con el teaser ya revelado, las expectativas para la segunda temporada de The Last of Us no han hecho más que aumentar. El regreso de Joel y Ellie, sumado al talento detrás de cámaras, promete una continuación que mantendrá el nivel de calidad que convirtió a la primera temporada en uno de los mayores éxitos de Max. Los fanáticos, que han seguido fielmente tanto el videojuego como la serie, esperan que esta nueva entrega profundice aún más en las relaciones entre los personajes y explore nuevas capas del devastado mundo que habitan.

Aunque aún falta para su estreno en 2025, el lanzamiento del teaser ha dejado claro que The Last of Us continuará siendo una de las propuestas más importantes en el mundo de las series, combinando una narrativa intensa con la impecable producción visual que ya la ha caracterizado.