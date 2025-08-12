Un delantero argentino desafió a Lionel Messi y estalló la polémica: "Ojo, Lio..."

image

Cómo fue el inicio de su carrera profesional

En 2014, con 21 años, fue cedido a Gimnasia de Jujuy, dirigido por Mario Sciacqua. Su paso por el “Lobo” fue destacado: marcó nueve goles en 21 partidos, colaborando en una campaña de 37 puntos que aseguró la permanencia del equipo en la Primera Nacional. Uno de esos tantos fue clave en la victoria 3-1 ante Aldosivi.

De regreso a Colón, logró el ascenso a Primera División bajo la conducción de Diego Osella.

Qué clubes y países recorrió Callejo antes de llegar a Perú

Su carrera se diversificó con pasos por distintos países y categorías:

Liga de Loja (Ecuador) : bajo la dirección de Julio César Toresani, anotó cinco goles.

Patronato y Santamarina : retornos al fútbol argentino.

Carabobo F.C. (Venezuela) : nueva experiencia internacional.

Gimnasia de Jujuy y All Boys: volvió a destacarse en el ascenso argentino.

En 2023 firmó con Macará (Ecuador), en la Serie B, y se convirtió en el máximo goleador del torneo con 18 goles, ayudando al ascenso del equipo y superando incluso al máximo artillero de la Serie A.

Cómo fue su llegada al Cusco FC y su presente goleador

Tras su paso por Nacional Potosí (Bolivia), donde disputó la Copa Sudamericana 2024, y por S.D. Aucas (Ecuador), Callejo recaló en el Cusco FC, equipo de la Liga 1 del Perú.

En la temporada 2025, el delantero tandilense logró una racha notable, alcanzando los 18 goles en competiciones oficiales, lo que lo coloca a la par de Messi en la pelea por ser el máximo goleador argentino del año.

Qué dijo Callejo sobre Messi y la lucha por ser el máximo artillero argentino

Su mensaje fue breve pero directo: “Son 18 los míos. Ojo, Lío. No te relajes”.

La publicación en X se viralizó rápidamente, generando comentarios entre fanáticos del Cusco FC, del Inter Miami y de seguidores del fútbol argentino en general. Aunque el tono fue claramente en broma, Callejo dejó en claro que su gran objetivo es mantener su ritmo goleador y, quién sabe, terminar el año por encima de Messi en la tabla.

Cuándo volverá a jugar Callejo

Cusco FC continúa en competencia en la Liga 1 y en la Copa Sudamericana 2025, torneos en los que Callejo tiene la oportunidad de seguir sumando goles. Con la temporada aún en curso, el delantero de 33 años buscará sostener su eficacia y mantener viva la pulseada estadística con uno de los mejores futbolistas de la historia.