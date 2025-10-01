Julián Álvarez reveló cuál es su serie favorita de Netflix: "Me vi todos los capítulos en una semana".

Julián Álvarez y su fanatismo por una serie de Netflix

El delantero se encuentra en un gran momento futbolístico, consolidado tanto en la Selección Argentina como en el Atlético de Madrid. Sin embargo, más allá del campo de juego, dejó en claro que también tiene espacio para las maratones televisivas.

Su confesión sobre la serie generó un efecto inmediato en redes sociales: fanáticos del fútbol y seguidores de la telenovela comenzaron a intercambiar comentarios, memes y hasta recomendaciones de otros títulos. No faltaron quienes aseguraron que, gracias a Julián Álvarez, se animaron a mirar la producción colombiana.

Julián Álvarez 1

De qué trata Café con aroma de mujer en Netflix

La novela, producida en Colombia, se desarrolla en el Eje Cafetero, una región montañosa que retrata con detalle la vida en las plantaciones de café. Su historia central narra la pasión entre Gaviota, una recolectora humilde y trabajadora, y Sebastián Vallejo, heredero de una familia poderosa dentro del negocio cafetero.

El relato se convierte en un drama atravesado por diferencias sociales, luchas de poder y un amor que parece imposible. La oposición familiar, las presiones económicas y los prejuicios marcan el camino de los protagonistas, que buscan defender su vínculo contra todo.

La producción mezcla romance, conflicto social y la fuerza cultural del café colombiano, logrando que tanto la versión original como la más reciente se conviertan en un fenómeno internacional.

Café con aroma de mujer Netflix 1

La conexión personal de Julián Álvarez con la historia

Aunque su vínculo inicial con la novela fue casual, Álvarez explicó que la conexión fue inmediata. No solo lo atrapó el guion, sino también el recuerdo de que su madre ya había seguido con pasión la primera versión. Ese detalle familiar reforzó su interés y lo llevó a dedicar horas a seguir la historia con Emilia.

En menos de una semana, el delantero se sumergió en la trama hasta completar los casi 90 capítulos, un ritmo que sorprendió incluso a él mismo. La revelación dejó en claro que detrás del futbolista disciplinado existe un espectador capaz de dejarse llevar por un relato romántico.

Julián Álvarez 2

El fenómeno de Café con aroma de mujer

La telenovela no solo atrapó a Álvarez. Su nueva versión alcanzó gran popularidad en países de América Latina y también en España. Plataformas de streaming la incluyeron en sus catálogos, lo que amplió todavía más su alcance y la consolidó como un éxito internacional.

El drama romántico recuperó a una audiencia que busca historias largas, con giros inesperados y personajes que generan identificación. En un contexto donde las series suelen ser breves, este tipo de producciones extensas todavía tienen un público fiel.

Café con aroma de mujer Netflix 2

La recomendación de Julián Álvarez que se volvió tendencia

La frase de Julián Álvarez ("Me vi 88 capítulos en una semana") se convirtió en un eslogan repetido en las redes. Usuarios lo usaron como meme para bromear sobre sus propias maratones de series.

Así, la confesión de un futbolista terminó sirviendo de promoción inesperada para la telenovela, que volvió a posicionarse entre las más vistas en distintas plataformas.