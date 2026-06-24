La inesperada confesión de una figura de Jordania sobre Messi antes de enfrentar a la Selección Argentina

El clima previo al desenlace de la primera fase de la Copa del Mundo regala historias de enorme respeto y admiración internacional. Luego de golear a Argelia y superar a Austria en sus dos primeras presentaciones, la Selección Argentina ultima detalles de cara al cierre del Grupo J contra Jordania en la sede de Dallas. En este contexto, el planeta entero se encuentra hablando sobre las descollantes actuaciones de Lionel Messi, quien ya sumó cinco goles en el Mundial 2026 y despierta una profunda devoción incluso en los futbolistas que deberán enfrentarlo el próximo sábado.