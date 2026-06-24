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La inesperada confesión de una figura de Jordania sobre Messi antes de enfrentar a la Selección Argentina

Amer Jamous, mediocampista del conjunto asiático, palpitó el último compromiso de la fase de grupos llenando de elogios al capitán argentino. Reveló el profundo cariño que le tienen en su país al astro rosarino y analizó el díficil cruce del sábado.

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Foto: REUTERS/Hannah Mckay

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El clima previo al desenlace de la primera fase de la Copa del Mundo regala historias de enorme respeto y admiración internacional. Luego de golear a Argelia y superar a Austria en sus dos primeras presentaciones, la Selección Argentina ultima detalles de cara al cierre del Grupo J contra Jordania en la sede de Dallas. En este contexto, el planeta entero se encuentra hablando sobre las descollantes actuaciones de Lionel Messi, quien ya sumó cinco goles en el Mundial 2026 y despierta una profunda devoción incluso en los futbolistas que deberán enfrentarlo el próximo sábado.

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Mientras la Albiceleste concentra todas sus energías en terminar la fase de grupos con puntaje ideal para revalidar su chapa de candidato, el combinado de Jordania se ilusiona con la experiencia de ver al "Diez" de cerca y poder medir fuerzas ante sus ídolos de la infancia. Así lo expresó sin filtros Amer Jamous, mediocampista de la selección asiática, quien ventiló su fanatismo durante la previa del cierre del Grupo J: “Para ser honesto... soy fan de Argentina y amamos a Lionel Messi, es el mejor del mundo. Hay muchos jugadores aquí que aman a Argentina”, confesó con total sinceridad.

La selección de Jordania llega a esta última jornada golpeada tras haber encadenado derrotas ante Austria y Argelia, aunque matemáticamente todavía sueña con alguna mínima chance de clasificar a los 16vos de final como uno de los mejores terceros de la competencia. A pesar de lo que se juegan, Jamous apartó la presión extrema para rendirse ante los vigentes campeones del mundo: “Vimos los dos partidos y Messi fue increíble, intentaremos detenerlo pero es algo imposible”, continuó elogiando el volante, dejando en claro la dificultad que implica neutralizar al astro de la Scaloneta.

Quién es Amer Jamous, el futbolista de Jordania que elogió a Lionel Messi

El joven mediocampista que captó la atención de la prensa internacional viene edificando su carrera en el fútbol de Medio Oriente. Amer Jamous es un mediocampista de 23 años que milita en el Al Zawraa, club donde fue una de las piezas fundamentales en la Iraq Stars League al registrar dos goles y tres asistencias en 21 partidos disputados.

Si bien todavía no sumó minutos en lo que va del Mundial 2026, sí participó del último amistoso preparativo de Jordania ante Colombia en la antesala del torneo ecuménico. Además, en el plano internacional con su combinado nacional, Jamous anotó un gol el 14 de noviembre del año pasado frente a Túnez.

El desafío que se le presenta al conjunto asiático es mayúsculo, ya que se ven obligados a buscar un resultado histórico ante los líderes del Grupo J. Sin embargo, el plantel asume el compromiso con soltura táctica y valentía. “Intentaremos hacer lo mejor posible y ¿por qué no? No tenemos presión“, se refirió Amer respecto al posible pase de Jordania a la siguiente etapa de eliminación directa. Aunque reconoció el poderío de su rival, Jamous advirtió que cuentan con el coraje necesario para intentar dar la sorpresa de la jornada en Dallas: “Mejoraremos para demostrar que somos un gran equipo”, concluyó.

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