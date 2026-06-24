La inesperada confesión de una figura de Jordania sobre Messi antes de enfrentar a la Selección Argentina

Si bien todavía no sumó minutos en lo que va del Mundial 2026, sí participó del último amistoso preparativo de Jordania ante Colombia en la antesala del torneo ecuménico. Además, en el plano internacional con su combinado nacional, Jamous anotó un gol el 14 de noviembre del año pasado frente a Túnez.

El desafío que se le presenta al conjunto asiático es mayúsculo, ya que se ven obligados a buscar un resultado histórico ante los líderes del Grupo J. Sin embargo, el plantel asume el compromiso con soltura táctica y valentía. “Intentaremos hacer lo mejor posible y ¿por qué no? No tenemos presión“, se refirió Amer respecto al posible pase de Jordania a la siguiente etapa de eliminación directa. Aunque reconoció el poderío de su rival, Jamous advirtió que cuentan con el coraje necesario para intentar dar la sorpresa de la jornada en Dallas: “Mejoraremos para demostrar que somos un gran equipo”, concluyó.