Barbie Vélez reveló que una famosa encaró a Lucas Rodríguez y su reacción sorpendió a todos

Lejos de mostrarse afectada o enojada por la situación, Barbie Vélez planteó una mirada más amplia sobre este tipo de episodios dentro de las parejas. Para ella, lo central no pasa por el intento externo de acercamiento, sino por la reacción de la relación frente a ese escenario. “¿Qué vas a hacer? Eso va a pasar siempre. El tema es cómo se maneja tu marido o tu pareja en esa cuestión. Porque en mil momentos vos ni te vas a enterar”, reflexionó en vivo.

En la misma línea, agregó que estas situaciones pueden repetirse en distintos contextos cotidianos, incluso sin que la otra persona lo advierta. “Él va a ir a un boliche, va a estar con gente y vos no vas a estar. Entonces, ya está”, sostuvo, bajándole el tono al conflicto. Sin embargo, también fue contundente al referirse a quienes se acercan a personas comprometidas: “Zorras, atrevidas va a haber un montón”, lanzó sin filtro.

El cierre del tema llegó con la intervención más filosa de la noche por parte de Nazarena Vélez, quien dejó una frase que rápidamente se replicó en redes sociales: “Se les hace agua la tanga cuando saben que están casados. No me gusta eso”.

Cuál fue el desgarrador descargo de Barbie Vélez contra Fede Bal al confesar el trauma más grande su vida

En el universo del espectáculo, una frase puede reabrir capítulos que parecían cerrados hace años. Eso fue lo que ocurrió cuando, en medio de una charla relajada en streaming, un recuerdo del pasado volvió a instalar tensión y dejó expuestas emociones que todavía siguen a flor de piel.

En el ciclo de Blender, junto a José María Listorti, Fede Bal revivió el conflicto judicial y mediático que lo enfrentó con Barbie Vélez tras su separación. En ese contexto, aseguró que el tiempo le terminó dando la razón y lanzó: “Cuando vas con la verdad…”. Además, sostuvo que siempre optó por llevar el tema a la Justicia en lugar de instalarlo en los medios.

Las declaraciones no tardaron en generar impacto y, desde Bondi Live, Barbie Vélez respondió con angustia y enojo. “El fin de semana la pasé como el orto por una persona que decide sacar un tema que en mí es dolorosísimo, a mí me genera impotencia”, expresó visiblemente quebrada.

La actriz contó que durante una década eligió el silencio, pero que cada reaparición del tema reabre viejas heridas. “Él lo habla desde la soberbia y desde una impunidad terrible, a mí me generó el trauma más grande de mi vida”, remarcó.

En ese marco, le pidió que no vuelva a referirse a ella: “Quiero hablarlo después de 10 años y decirle: no hables nunca más de mí…”. Y sumó, con firmeza: “Yo no soy más la nena esa de 20 años… tengo 30 años, pasaron 10 años, mucha terapia de por medio”.

En medio del descargo, Nazarena Vélez le envió su apoyo con un breve “Te amo, hija”. Finalmente, Barbie cerró con una reflexión que marcó distancia entre ambos: “Debe ser difícil no tener una familia hermosa que te contenga”.