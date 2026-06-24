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"Un sacrificio": el verdadero origen de la cábala de los caramelos que acompaña a Rodrigo De Paul

La madre del futbolista de la Selección fue la encargada de revelar cómo nació una de las cábalas que más identifica a la Selección Argentina.

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Rodrigo de Paul y su abuelo Osvaldo

Rodrigo de Paul y su abuelo Osvaldo, que lo marcó para siempre (Foto: archivo).

Entre los distintos rituales o cábalas que identifican a la Selección Argentina, tal vez el más conocido sea el que tiene como protagonistas a Rodrigo De Paul y Leandro Paredes: minutos antes de cada partido, ambos aparecen caminando por el campo de juego mientras comen caramelos. Desde que esa postal se hizo pública, muchos hinchas se preguntaron cómo y por qué había nacido esa costumbre y ahora la madre de De Paul reveló que en el caso de su hijo, todo nació de la mano de su abuelo Osvaldo.

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"Los caramelos quedaron por el abuelo", explicó Mónica Ferrarotti, madre del futbolista del Atlético de Madrid, durante una entrevista con Maite Peñónori.

"Cuando mi papá lo llevaba a entrenar, le dejaba unas monedas para que él se compre los caramelos masticables en el buffet", agregó Moni. Sin embargo, detrás de ese gesto cómplice entre el abuelo y el nieto había algo más, una actitud que a De Paul lo marcó para siempre.

Durante muchos años, Rodrigo no supo que esas monedas que le daba a él eran las monedas del viaje. Mi papá se volvía a casa caminando y le daba esas monedas a Rodrigo para que se compre los caramelos", recordó emocionada. "A Rodrigo le quedó como un gesto especial, como un sacrificio especial que su abuelo hacía por él", agregó.

Si bien Osvaldo no pudo ver a su nieto debutar en Primera ni disfrutarlo en la Selección, ya que falleció en 2009, Moni aseguró que ella lo tiene siempre presente, y que lo mismo sucede con su hijo: "Rodrigo siempre dice: 'El abuelo me ayuda, el abuelo me ayudó'. Inclusive, tiene un tatuaje en el brazo izquierdo que dice 'para siempre en mi corazón'. Por eso, cuando él entra a la cancha o hace un gol, se besa la muñeca".

Cómo nació la cábala con Paredes

Esta costumbre de De Paul y sus caramelos masticables tiene como "socio" principal a Paredes, y en este caso fue el propio futbolista el que contó que esa cábala nació en la Copa América de 2021: en plena concentración, varios jugadores empezaron a comer caramelos antes de los partidos. La Selección ganó, el equipo siguió avanzando y nadie quiso romper la rutina.

A partir de ese momento, el ritual quedó instalado. Partido tras partido, De Paul y Paredes repitieron la escena hasta conquistar la Copa América en el Maracaná frente a Brasil. Desde entonces, nunca más dejaron de hacerlo.

Con el tiempo, la costumbre incluso adquirió sus propias reglas. Paredes reveló en otra oportunidad que siempre consume siete caramelos: cuatro azules y tres amarillos. De Paul, en cambio, suele comer catorce, aunque sin una combinación fija de colores.

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