"Un sacrificio": el verdadero origen de la cábala de los caramelos que acompaña a Rodrigo De Paul

Si bien Osvaldo no pudo ver a su nieto debutar en Primera ni disfrutarlo en la Selección, ya que falleció en 2009, Moni aseguró que ella lo tiene siempre presente, y que lo mismo sucede con su hijo: "Rodrigo siempre dice: 'El abuelo me ayuda, el abuelo me ayudó'. Inclusive, tiene un tatuaje en el brazo izquierdo que dice 'para siempre en mi corazón'. Por eso, cuando él entra a la cancha o hace un gol, se besa la muñeca".

Cómo nació la cábala con Paredes

Esta costumbre de De Paul y sus caramelos masticables tiene como "socio" principal a Paredes, y en este caso fue el propio futbolista el que contó que esa cábala nació en la Copa América de 2021: en plena concentración, varios jugadores empezaron a comer caramelos antes de los partidos. La Selección ganó, el equipo siguió avanzando y nadie quiso romper la rutina.

A partir de ese momento, el ritual quedó instalado. Partido tras partido, De Paul y Paredes repitieron la escena hasta conquistar la Copa América en el Maracaná frente a Brasil. Desde entonces, nunca más dejaron de hacerlo.

Con el tiempo, la costumbre incluso adquirió sus propias reglas. Paredes reveló en otra oportunidad que siempre consume siete caramelos: cuatro azules y tres amarillos. De Paul, en cambio, suele comer catorce, aunque sin una combinación fija de colores.