En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Julián Álvarez
FÚTBOL

Mercado caliente: la tajante decisión del Atlético de Madrid sobre el futuro de Julián Álvarez

El Atlético de Madrid le dio un ultimátum a Julián Álvarez en medio del fuerte interés del Barcelona para ficharlo. Los detalles.

Banner Seguinos en google DESK
Julián Álvarez 

Julián Álvarez 

El futuro del delantero argentino continúa sacudiendo el mercado del fútbol europeo tras la finalización de la Copa del Mundo. El Atlético de Madrid no da el brazo a torcer con Julián Álvarez y su posible pase al Barcelona. En una última acción para blindar a su máxima figura, la dirigencia del Colchonero le puso fecha límite a sus vacaciones y le exigió formalmente que se reincorpore a las prácticas el próximo 10 de agosto.

Leé también Enzo Fernández contó el ritual que hizo con Julián Álvarez antes de enfrentar a Inglaterra: "Pusimos..."
Enzo Fernández contó el ritual que hizo con Julián Álvarez antes de enfrentar a Inglaterra: Pusimos...

Con este ultimátum, la institución de la capital española busca congelar los rumores mediáticos y forzar una definición inmediata en torno al atacante. La postura de la mesa directiva madrileña se mantiene inflexible: no tienen intención de negociar al atacante de la Selección Argentina y solo se remitirán a la cláusula de rescisión para quien pretenda llevárselo.

Mientras tanto, el delantero cordobés aprovecha sus días de descanso y desconexión mientras en el club aguardan su presentación a las órdenes de Diego Simeone. La fecha del 10 de agosto funciona como un reloj de arena que presiona directamente a todas las partes involucradas en una de las novelas más picantes del mercado de pases.

Cuál es la postura del Barcelona y qué oferta hizo por Julián Álvarez

El conjunto catalán aceleró las gestiones en las últimas semanas y convirtió la contratación del atacante en su máxima prioridad ofensiva.

Por el lado del club azulgrana, el interés dejó de ser un simple sondeo exploratorio para transformarse en una operación formal. Se sabe que el club catalán ya presentó una oferta de 100 millones de euros para contratar al jugador, con quien ya acordó los términos de su contrato.

La tensión escaló luego de que el propio delantero se refiriera públicamente a su futuro durante el desarrollo del torneo internacional: “Hablé con gente del club y creo lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”, había declarado en medio de la competencia.

Qué otras ofertas rechazó el Atlético de Madrid por el delantero argentino

La dirigencia del Colchonero descartó de plano cualquier propuesta millonaria proveniente de los gigantes de España.

La firmeza de la directiva no solo se limitó a frenar las intenciones del conjunto culé, sino que se extendió a otros poderosos de La Liga que tantearon la situación del ex-River. El Atlético de Madrid no solo desestimó la propuesta del Barcelona, sino que también rechazó una oferta de 150 millones de euros del Real Madrid.

Pese a los deseos de salida expresados por el jugador —quien reconoció públicamente su postura al afirmar que “trato de ser una persona honesta” y no esconderse ante la situación—, el panorama inmediato marca que el delantero deberá presentarse en Madrid el próximo 10 de agosto bajo las estrictas condiciones impuestas por la institución.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Julián Álvarez
Notas relacionadas
"La postura del club es...": el contundente mensaje del Atlético de Madrid sobre el futuro de Julián Álvarez
El mensaje que Julián Álvarez dejó tras la final del Mundial: "Representar esta bandera nos define"
La FIFA abrió una votación pública por el mejor gol del mundial y hay 2 argentinos en la carrera

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar