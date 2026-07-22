Mercado caliente: la tajante decisión del Atlético de Madrid sobre el futuro de Julián Álvarez

Por el lado del club azulgrana, el interés dejó de ser un simple sondeo exploratorio para transformarse en una operación formal. Se sabe que el club catalán ya presentó una oferta de 100 millones de euros para contratar al jugador, con quien ya acordó los términos de su contrato.

La tensión escaló luego de que el propio delantero se refiriera públicamente a su futuro durante el desarrollo del torneo internacional: “Hablé con gente del club y creo lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”, había declarado en medio de la competencia.

Qué otras ofertas rechazó el Atlético de Madrid por el delantero argentino

La dirigencia del Colchonero descartó de plano cualquier propuesta millonaria proveniente de los gigantes de España.

La firmeza de la directiva no solo se limitó a frenar las intenciones del conjunto culé, sino que se extendió a otros poderosos de La Liga que tantearon la situación del ex-River. El Atlético de Madrid no solo desestimó la propuesta del Barcelona, sino que también rechazó una oferta de 150 millones de euros del Real Madrid.

Pese a los deseos de salida expresados por el jugador —quien reconoció públicamente su postura al afirmar que “trato de ser una persona honesta” y no esconderse ante la situación—, el panorama inmediato marca que el delantero deberá presentarse en Madrid el próximo 10 de agosto bajo las estrictas condiciones impuestas por la institución.