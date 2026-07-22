Nora Colosimo explotó fuerte contra la China Suárez y Mauro Icardi: "Tenía olor"

Consultada en el streaming El ejército de LAM sobre si cree que Mauro Icardi todavía sigue enamorado de Wanda Nara, Nora Colosimo respondió sin dudar: "Sí, para mí sí. A mí no me lo saca nadie de la cabeza".

También aseguró que posee mensajes privados del delantero en los que hablaba de manera despectiva sobre la China Suárez, aunque aclaró que nunca los mostrará públicamente: "Tengo mensajes donde él hablaba mal de ella, pero jamás los voy a exponer".

¿Qué dice el comunicado que emitió Wanda Nara tras el robo en su casa en Milán?

Wanda Nara sufrió un robo en su casa de campo de Galliate, a las afueras de Milán, mientras estaba en Nueva Jersey presenciando la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Se enteró de lo ocurrido hacia el final del partido y lo contó en sus redes: tres personas entraron a robar mientras ella trabajaba para una marca durante la transmisión. Sus hijos, que habían quedado al cuidado de su madre, Nora Colosimo, tuvieron que encerrarse en un baño mientras los delincuentes iban directo a una de las habitaciones de la vivienda, de donde se llevaron documentos de la familia.

Según relató la propia Wanda, sus hijos están bien a pesar del gran susto, y tanto ella como Maxi López viajaron de urgencia a Italia para reencontrarse con ellos. La conductora agradeció la rápida respuesta de los Carabinieri italianos, que quedaron custodiando la propiedad, y explicó que mantendrán custodia por un tiempo debido al miedo que les quedó, destacando además la valentía de sus hijos durante el episodio.