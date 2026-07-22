El mensaje de Mandinha que encendió las alarmas sobre la familia del Dibu Martínez

Y recordó: "Esas semanas estuvieron llenas de radiografías, yesos, noches sin dormir por el dolor constante, incertidumbre y frustración. Después llegó el viaje para unirte a tus compañeros, solo para descubrir que todavía no podías entrenar con ellos".

"Mientras todos se preparaban juntos, vos estrenabas solo. Después de trabajar todo el año para este momento. Sé que fue difícil para vos pero nunca te quejaste. No podríamos estar más orgullosos de vos, no por trofeos o medallas, sino por el hombre que sos. El marido, el padre, el compañero y el futbolista que nunca elige el camino fácil, que siempre da todo, sin importar el dolor", comentó con orgullo la esposa del futbolista.

Las palabras a puro elogio de la esposa del Dibu Martínez para los argentinos

Mandinha destacó además el incansable aliento de la hinchada argentina en todo el Mundial 2026: "No tengo sangre argentina pero mi marido y mis hijos son argentinos. Durante este Mundial canté, lloré, sufrí y celebré con ustedes. Sentí cada emoción a su lado", precisó.

"Este país es realmente especial, la pasión, la energía, el amor incondicional que tienen por su país y su equipo es algo único", siguió la esposa del Dibu Martínez.

"Y lo que más me conmovió fue que incluso cuando no conseguimos el resultado que todos soñábams, los argentinos nunca dejaron de cantar y se quedaron hasta último momento, levantando a los jugadores en lugar de dejarlos e irse solos. Es lo que hace a Argentina tan única", destacó.

Sobre el final, volvió a hablarle a su pareja sobre este tiempo de descanso que tendrá tras la finalización del Mundial 2026: "Por último amor, diste absolutamente todo, dejaste hasta la última parte de vos en esa cancha. Tu actuación en la final fue extraordinaria y todos lo vieron. Le devolviste todo a tu país, tus compañeros y millones de personas que creen en vos. Ahora es momento de descansar, de sanar y de disfrutar a las personas que más te aman. Te ganaste cada uno de esos momentos, te amamos infinitamente", concluyó.