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El mensaje de Mandinha que encendió las alarmas sobre la familia del Dibu Martínez

Mandinha, esposa del Dibu Martínez, compartió una extensa reflexión en las redes tras el Mundial 2026 donde habló del arquero y resaltó a la hinchada argentina.

22 jul 2026, 14:10
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El mensaje de Mandinha que encendió las alarmas sobre la familia del Dibu Martínez

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Mandinha, la esposa del Emiliano Dibu Martínez, compartió en las redes una extensa reflexión donde remarcó el gran esfuerzo que hizo el futbolista para poder estar en el Mundial 2026 después de sufrir una dura lesión en su dedo semanas antes del inicio del torneo.

Desde su cuenta de Instagram, la pareja del arquero compartió una carta abierta cargada de sentimiento donde remarcó los difíciles momentos que atravesaron como familia en la previa al Mundial.

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"Estoy inmensamente orgullosa de vos. Solo las personas más cercanas a nosotros saben realmente por lo que pasaste durante este Mundial. Empezamos este camino sin siquiera saber si ibas a poder jugar un solo partido por tu dedo roto", comenzó Mandinha desde sus historias.

"Ya habías ganado un título europeo jugando con un dolor increíble y cuando por fin tuvimos un merecido descanso en Portugal, igual no pudiste descansar de verdad. Mirabas a nuestros bebés jugando en la pileta, queriendo más que nada meterte con ellos y disfrutar esos momentos tan especiales, pero no podías arriesgarte a empeorar la lesión", continuó a flor de piel.

Y recordó: "Esas semanas estuvieron llenas de radiografías, yesos, noches sin dormir por el dolor constante, incertidumbre y frustración. Después llegó el viaje para unirte a tus compañeros, solo para descubrir que todavía no podías entrenar con ellos".

"Mientras todos se preparaban juntos, vos estrenabas solo. Después de trabajar todo el año para este momento. Sé que fue difícil para vos pero nunca te quejaste. No podríamos estar más orgullosos de vos, no por trofeos o medallas, sino por el hombre que sos. El marido, el padre, el compañero y el futbolista que nunca elige el camino fácil, que siempre da todo, sin importar el dolor", comentó con orgullo la esposa del futbolista.

Las palabras a puro elogio de la esposa del Dibu Martínez para los argentinos

Mandinha destacó además el incansable aliento de la hinchada argentina en todo el Mundial 2026: "No tengo sangre argentina pero mi marido y mis hijos son argentinos. Durante este Mundial canté, lloré, sufrí y celebré con ustedes. Sentí cada emoción a su lado", precisó.

"Este país es realmente especial, la pasión, la energía, el amor incondicional que tienen por su país y su equipo es algo único", siguió la esposa del Dibu Martínez.

"Y lo que más me conmovió fue que incluso cuando no conseguimos el resultado que todos soñábams, los argentinos nunca dejaron de cantar y se quedaron hasta último momento, levantando a los jugadores en lugar de dejarlos e irse solos. Es lo que hace a Argentina tan única", destacó.

Sobre el final, volvió a hablarle a su pareja sobre este tiempo de descanso que tendrá tras la finalización del Mundial 2026: "Por último amor, diste absolutamente todo, dejaste hasta la última parte de vos en esa cancha. Tu actuación en la final fue extraordinaria y todos lo vieron. Le devolviste todo a tu país, tus compañeros y millones de personas que creen en vos. Ahora es momento de descansar, de sanar y de disfrutar a las personas que más te aman. Te ganaste cada uno de esos momentos, te amamos infinitamente", concluyó.

     

 

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