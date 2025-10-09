Toti Pasman apuntó con todo contra la mujer de Di María: "loca..."

Toti Pasman encendió la polémica con un fuerte comentario dirigido a Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel Di María, durante una reciente transmisión de su stream Carnaval. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron escándalo.
Toti Pasman encendió la polémica con un fuerte comentario dirigido a Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel Di María, durante una reciente transmisión de su stream Carnaval. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron escándalo.
Desde su programa, Toti apuntó directamente contra la actitud de Jorgelina en las transmisiones televisivas de los partidos de Rosario Central, club donde Di María volvió a jugar tras su paso por Europa. Según el periodista, la esposa del campeón del mundo estaría “sobreactuando” cada vez que el jugador recibe una falta o un golpe en la cancha.
“No soporto cuando en las transmisiones de los partidos de Rosario Central le pegan a Angelito, le hacen un foul a Angelito, le pasa algo, Di María...”, comenzó diciendo Toti en un tono entre irónico e indignado.
Y siguió: “A ver, Jorgelina, es fútbol, es fútbol loca, o sea, es fútbol argentino, es parte del juego. Y yo nunca la vi a Antonela diciendo ‘qué hijo de rival’. ¡Bajate de la palmera, Jorgelina! ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos para decir ‘este es un hijo de este, este el otro’? ¿Quién sos vos, hermana? ¿Quién sos vos?”.
Esto lo dijo ya que el domingo, en el partido que Central jugó contra River Plate, ante una falta sobre su esposo, la transmisión de fútbol apuntó a ella, que no tenía buena cara. Pero es algo que suele repetirse todos los partidos.
Desde su regreso al fútbol argentino, Ángel Di María y su esposa Jorgelina volvieron al centro de la escena mediática. El campeón del mundo no solo revolucionó Rosario con su vuelta al club de sus amores, sino que además su pareja se convirtió en una figura muy visible en la tribuna y en redes.
Jorgelina suele compartir imágenes alentando a su marido y mostrando la emoción de su familia en cada partido, pero también ha reaccionado con gestos o expresiones cuando los rivales golpean o increpan al futbolista. Esas imágenes —que las cámaras de televisión no dejan pasar— fueron el disparador del enojo de Toti Pasman.
Jorgelina Cardoso desde hace años mantiene una presencia activa en redes sociales, donde responde con ironía a las críticas hacia Di María, sobre todo durante su paso por la Selección. Ahora, con el jugador nuevamente en el país, las cámaras están más cerca que nunca. Y cada gesto o reacción desde el palco se multiplica en segundos.