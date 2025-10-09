Toti Pasman apuntó con todo contra la mujer de Di María: "loca..."

Esto lo dijo ya que el domingo, en el partido que Central jugó contra River Plate, ante una falta sobre su esposo, la transmisión de fútbol apuntó a ella, que no tenía buena cara. Pero es algo que suele repetirse todos los partidos.

Desde su regreso al fútbol argentino, Ángel Di María y su esposa Jorgelina volvieron al centro de la escena mediática. El campeón del mundo no solo revolucionó Rosario con su vuelta al club de sus amores, sino que además su pareja se convirtió en una figura muy visible en la tribuna y en redes.

Jorgelina suele compartir imágenes alentando a su marido y mostrando la emoción de su familia en cada partido, pero también ha reaccionado con gestos o expresiones cuando los rivales golpean o increpan al futbolista. Esas imágenes —que las cámaras de televisión no dejan pasar— fueron el disparador del enojo de Toti Pasman.

Jorgelina Cardoso desde hace años mantiene una presencia activa en redes sociales, donde responde con ironía a las críticas hacia Di María, sobre todo durante su paso por la Selección. Ahora, con el jugador nuevamente en el país, las cámaras están más cerca que nunca. Y cada gesto o reacción desde el palco se multiplica en segundos.