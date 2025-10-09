El video inédito que Daniela Celis compartió del momento más emotivo de Thiago Medina en el hospital

Médicos, enfermeras y pacientes festejaron el alta de Thiago Medina. La lucha del joven emocionó a todos. Muchos hablan de un verdadero milagro luego de tremendo accidente.

Crédito: RS Fotos.

¿Qué le pasó a Daniela Celis cuando Thiago Medina se retiraba del hospital Mariano y Luciano de la Vega?

Este viernes 9 de octubre llegó una de las noticias más esperadas: Thiago Medina finalmente recibió el alta médica después del grave accidente en moto que sufrió el 12 de septiembre y que lo mantuvo internado en terapia intensiva durante casi un mes. La recuperación del ex participante de Gran Hermano fue seguida de cerca por sus seres queridos y por el público, que acompañó su evolución con mensajes y cadenas de oración.

Tras 28 días de internación en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, el joven pudo abandonar el centro médico rodeado de amigos y familiares. La emoción se hizo sentir entre quienes estuvieron presentes en la puerta del hospital, donde lo esperaban con aplausos y palabras de aliento luego de un proceso de recuperación que incluyó tres intervenciones quirúrgicas y largas jornadas de incertidumbre.

Sin embargo, el momento de alegría tuvo un imprevisto. En medio del contacto con la prensa, se conoció que Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas, sufrió una descompensación. "Su ex pareja Daniela Celis, que estuvo acompañándolo, tuvo una baja de presión y la acompañaron nuevamente adentro", relató el cronista de TN durante la transmisión en vivo. Afortunadamente, solo se trató de un susto y Daniela se recuperó a los pocos minutos.

Más tarde, la también ex participante de Gran Hermano compartió un emotivo mensaje en redes sociales celebrando el alta de Thiago. "¡Llegó el día tan esperado! ¡Esto es gracias a ustedes! A cada profesional, al cielo, y a todos los que enviaron fuerzas y energías. Y con mucha emoción, lágrimas en los ojos, piel de pollo", expresó Daniela, conmovida por el final de una etapa difícil y el comienzo de la recuperación definitiva del padre de sus hijas, Laia y Aimé.

¿Thiago Medina y Daniela Celis se van a casar?

Este jueves, Thiago Medina recibió el alta médica luego de pasar 28 días internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, tras el accidente en moto que casi le cuesta la vida.

En la puerta del centro de salud, el ex Gran Hermano habló con la prensa y sorprendió al referirse a su relación con la madre de sus hijas, Daniela Celis.

"¿Es cierto que le pediste matrimonio a Daniela Celis?", le consultaron a Thiago. "Eso yo no lo dije", aclaró el joven, de muy buen ánimo y entusiasmado por regresar a su hogar.

El ex participante del reality explicó que aún tiene un largo camino para lograr su recuperación completa. "Tengo que hacer reposo y rehabilitación por el tema del choque", señaló.

Thiago destacó que su prioridad en este momento son sus hijas. "Esto es como un volver a vivir. Lo que más quiero en este momento es estar con mis hijas, ver a mis bebés y abrazarlas", remarcó.

El joven contó que las gemelas fueron su principal fuente de energía para salir adelante. "La verdad es que nunca tuve miedo pero sí quería recuperarme rápido para ir a casa a estar con mis hijas. Eso me hizo soñar con este día", expresó.

Además, aprovechó para agradecer el cariño y acompañamiento que recibió durante su internación. "Gracias por apoyarme, seguirme y estar presentes en este proceso que fue tan duro", añadió.

Por último, el ex Gran Hermano reveló que planea enfocarse en un nuevo objetivo cuando recupere por completo su salud. "Cuando termine de recuperarme, quiero estudiar arquitectura. Ni bien me recupere, estaré en esa", comentó.