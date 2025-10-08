La trama secreta del triple crimen que reveló la mamá de Morena, quebrada: "Lara supo..."

Sabrina describió un contexto de bandas enfrentadas en el territorio: los bolivianos del 19” habrían sido desplazados por un grupo de origen peruano en los monoblocks de Ciudad Evita, La Matanza. En esa disputa, cree que su hija y las otras dos jóvenes quedaron atrapadas.

Amenazas y custodia federal: el miedo de las familias

El fiscal Adrián Arribas confirmó que la madre de Morena denunció amenazas y pidió protección policial: “Nos dijo que sentía temor, que la habían amenazado y solicitó custodia de la Policía Federal”, afirmó Arribas.

Sabrina explicó que recibió mensajes intimidantes: “Si no para esto, también van a ir por Hanna”, en alusión a su otra hija. La Justicia accedió a reforzar la seguridad en su domicilio y el de sus padres.

El último contacto y el engaño de la fiesta

El viernes 19 de septiembre, las familias de las víctimas supieron que Lara, Brenda Del Castillo (20) y Morena Verdi asistirían a una fiesta por la que recibirían 300 dólares cada una. Una Chevrolet Tracker blanca las pasó a buscar en La Matanza y las llevó hasta Florencio Varela.

Cinco días más tarde, el miércoles 24, la policía halló los cuerpos enterrados en un pozo en el patio de una casa del barrio Villa Vatteone. Las autopsias confirmaron que fueron torturadas, golpeadas y asesinadas con extrema violencia.

Una foto que reveló la relación con “Pequeño J”

Entre las pruebas que analiza la fiscalía hay una foto de Lara junto a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, considerado el autor intelectual del crimen. La imagen fue tomada el 6 de septiembre, dos semanas antes de los asesinatos, en el barrio porteño de Flores.

La madre de Morena identificó además a “Gordo Dylan”, otro joven que aparece en la grabación de las cámaras de seguridad. “Me dijeron que lo conocen como Gordo Dylan. Por comentarios en el barrio se sabe que vive en Claypole”, declaró ante el fiscal.

“Narcofemicidio”: dedos mutilados y una macabra advertencia

Sabrina sostuvo ante la Justicia que “se trató de un narcofemicidio”. Aseguró que Lara fue encontrada con los dedos de las manos cortados, algo que, según lo que ella pudo indagar, “le hicieron porque tocó algo que no debía tocar”.

“Lara en algún momento se cruzó con alguien que ‘movía droga’ y se lo comentó a un novio o exnovio, quien la habría mandado a dormir a ese cliente para robarle la droga. Eso fue lo que desencadenó la venganza”, declaró.

El rol de “El Loco David” en la noche del horror

La madre de Morena también señaló a David Manzur, alias ‘El Loco David’, otro personaje que ya había sido mencionado en la causa. Según su testimonio, el hombre manejaba el tráfico de droga en barrios del conurbano, como Las Antenas (Lomas del Mirador) y Villa Palito (San Justo).

El “Loco David”, conocido además como “Tarta” o “Tartamudo”, fue mencionado por Víctor Sotacuro Lázaro, el “remisero” detenido en Bolivia. En su indagatoria, Sotacuro declaró que la madrugada del 20 de septiembre llevó al Loco David y a otros dos hombres embarrados y con barbijo desde Florencio Varela hasta la villa 1-11-14 en el Bajo Flores.

“Estaban llenos de barro y uno tenía las zapatillas envueltas en plástico”, contó Sotacuro ante el fiscal.

Una fiesta que terminó en tragedia

La casa de Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone, donde fueron hallados los cuerpos, había sido alquilada por Celeste Magalí González Guerrero (28) y su pareja, el peruano Miguel Ángel Villanueva Silva (25), supuestamente para organizar una “fiesta”.

Los primeros detenidos fueron Maximiliano Andrés Parra (18) e Iara Daniela Ibarra (19), sorprendidos lavando manchas de sangre en el lugar al momento del allanamiento.

La lista de arrestados se completó con:

Ariel Giménez (29) , acusado de cavar el pozo donde enterraron a las jóvenes.

Víctor Sotacuro , el remisero, detenido en Villazón (Bolivia) tras cruzar la frontera con Jujuy.

Florencia Ibáñez , sobrina de Sotacuro, arrestada tras una entrevista en TV.

Tony Janzen Valverde Victoriano (20), alias “Pequeño J”, capturado en Perú junto a su mano derecha, Matías Agustín Ozorio (28).

El fiscal Arribas: nuevas pistas y más posibles detenciones

El fiscal Adrián Arribas, a cargo de la UFI Temática Homicidios de La Matanza, confirmó que hay más allanamientos en curso y no descarta nuevas detenciones. También aclaró que el celular de “Pequeño J” sigue bajo resguardo en Perú y no podrá ser analizado hasta su extradición a la Argentina.

Mientras tanto, se esperan pericias sobre siete teléfonos secuestrados a los detenidos para reconstruir comunicaciones y roles en el secuestro y asesinato de las jóvenes.