En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Nicolás Furtado
Netflix
ROMANCE

Nicolás Furtado brilla en Netflix con la película romántica del momento: una historia de amor que emociona

Esta película romántica en Netflix con Nicolás Furtado conquistó a miles de suscriptores con su historia de amor diferente y un gran elenco que brilla.

Nicolás Furtado brilla en Netflix con la película romántica del momento: una historia de amor que emociona. (Foto: Archivo)

Nicolás Furtado brilla en Netflix con la película romántica del momento: una historia de amor que emociona. (Foto: Archivo)

La película romántica en Netflix que todos están comentando no tiene nada que ver con los típicos relatos de amor. El film, protagonizado por Nicolás Furtado, Nancy Dupláa, Soledad Villamil, Pablo Rago y Cecilia Roth, combina drama, emoción y una mirada diferente sobre los vínculos humanos.

Leé también Luis Zahera arrasa en Netflix con el estreno de su nueva serie y apenas tiene 9 capítulos
Luis Zahera arrasa en Netflix con el estreno de su nueva serie y apenas tiene 9 capítulos. (Foto: archivo)

"Goyo", dirigida por Marcos Carnevale, se transformó en un fenómeno inesperado dentro del catálogo de la plataforma. A casi un año de su estreno, volvió a ocupar los primeros puestos en el ranking nacional y sigue sumando reproducciones en distintos países.

Lo que parecía una historia más, se convirtió en una obra sensible que tocó el corazón del público y despertó un nuevo interés por el cine argentino.

Goyo Netflix 3

De qué trata "Goyo" en Netflix

El protagonista, Gregorio "Goyo" Villanueva, interpretado por Furtado, es un hombre con Asperger que trabaja como guía en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Su vida está marcada por la rutina, la precisión y un profundo amor por el arte. Sin embargo, todo cambia cuando conoce a Eva Montero (Nancy Dupláa), una guardia de seguridad que llega al museo para cubrir un nuevo puesto.

Lo que comienza como una relación profesional se transforma, con el paso del tiempo, en una conexión profunda e inesperada. A través de gestos simples, miradas y silencios, el vínculo entre ambos personajes se vuelve una exploración emocional sobre la empatía, la aceptación y el amor sin etiquetas.

Carnevale logra un tono equilibrado que evita los clichés. No busca la lágrima fácil, sino que construye un retrato honesto sobre cómo dos personas completamente distintas pueden transformarse mutuamente. Con una duración de 1 hora y 47 minutos, Goyo logra mantener un ritmo equilibrado entre lo emocional y lo narrativo.

Goyo Netflix 4

El elenco con Nicolás Furtado, Nancy Dupláa y Soledad Villamil

  • Nicolás Furtado
  • Nancy Dupláa
  • Soledad Villamil
  • Pablo Rago
  • Cecilia Roth

El fenómeno "Goyo" en el mundo

Aunque se trata de una producción local, Goyo logró trascender las fronteras. Desde su estreno en 2024, la película no solo se mantuvo entre las más vistas de Argentina, sino que también ingresó en los rankings de países como Chile, Uruguay, México y España.

Goyo Netflix 2

El aporte de Marcos Carnevale al cine nacional

El director Marcos Carnevale ya había demostrado su sensibilidad en títulos como Elsa y Fred y Corazón de León. En Goyo, vuelve a apostar por un relato emocional, pero con una madurez distinta.

Su mirada sobre los vínculos humanos se ha vuelto más serena, más introspectiva. Aquí no hay moralejas explícitas ni grandes discursos. Solo gestos, miradas y silencios que dicen mucho más que las palabras.

Carnevale construye un universo en el que la ternura y la vulnerabilidad se convierten en fuerza. Su cine continúa apostando por la emoción como herramienta de conexión.

Marcos Carnevale Goyo

El éxito del cine argentino en Netflix

El fenómeno de Goyo también pone en evidencia el excelente momento del cine argentino en Netflix. En los últimos años, la plataforma ha impulsado producciones locales con gran éxito, permitiendo que títulos como Corazón delator, Pipa o Granizo lleguen a millones de espectadores en todo el mundo.

La calidad de las producciones, sumada al talento de los intérpretes y directores, consolidó a la Argentina como uno de los polos creativos más importantes de la región.

Goyo Netflix 1

Por qué ver la película "Goyo" en Netflix

Quizás el secreto de Goyo esté en su sencillez. No pretende ser una gran epopeya romántica ni una lección moral sobre la inclusión. Es, ante todo, una historia sobre la conexión humana, sobre cómo dos personas pueden encontrarse en medio de la soledad y transformar sus vidas.

En un contexto donde las producciones suelen apostar por el exceso, esta película romántica en Netflix se destaca por su honestidad. Por eso, a casi un año de su estreno, sigue siendo una de las más comentadas y vistas.

Tráiler de "Goyo" en Netflix

Embed

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Nicolás Furtado Netflix película Nancy Dupláa romance Soledad Villamil Pablo Rago Cecilia Roth
Notas relacionadas
Netflix: Luisana Lopilato y Juan Minujín arrasan con la comedia romántica que se volvió tendencia
Netflix tiene la serie española más vista: apenas son 6 episodios y está inspirada en hechos reales
Stefi Roitman cometió un grave error en plena entrevista y el rumor de infidelidad a Ricky Montaner cobró fuerza

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar