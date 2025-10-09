Allí aparece la opción “Compartir”, que pedirá al usuario confirmar su identidad mediante un patrón, PIN o huella digital. Una vez completada esta verificación, el sistema genera un código QR con los datos de la red, incluyendo la contraseña escrita justo debajo.

Esta herramienta evita el uso de capturas de pantalla o notas inseguras, y permite compartir el acceso de forma inmediata con otros dispositivos que solo necesitan escanear el código.

Cómo conectar el celular al WiFi 3

Cómo conectarse a una red WiFi sin saber la contraseña en iPhone

Los usuarios de iPhone también pueden acceder fácilmente a la clave de una red WiFi guardada en su dispositivo. Apple incorporó esta función en las versiones recientes de iOS, reforzando la seguridad mediante autenticación biométrica o por código.

El proceso comienza al ingresar en “Configuración”, luego en “WiFi”, y pulsar el ícono de información (la letra “i” en un círculo) junto a la red conectada. Allí se muestra el campo “Contraseña”, que permanece oculto hasta que el usuario se identifique mediante Face ID, Touch ID o código de acceso.

Cómo conectar el celular al WiFi 4

Una vez autenticado, el sistema revela la clave en texto claro, permitiendo copiarla o compartirla con otros dispositivos. Este método es seguro porque garantiza que solo el propietario del teléfono pueda ver la información, incluso si alguien más tiene acceso físico al dispositivo.

Además, al igual que Android, iOS ofrece la posibilidad de compartir el acceso mediante códigos QR o funciones nativas de Apple ID, evitando tener que escribir manualmente la contraseña.

Cómo conectar el celular al WiFi 1

Cómo compartir una red WiFi sin revelar la clave

Tanto Android como iPhone permiten compartir la conexión sin decir la contraseña en texto. En Android, se genera un código QR que el otro dispositivo puede escanear desde la cámara o la opción “Agregar red”. En iOS, se puede hacer directamente entre dos dispositivos de Apple si ambos usan el mismo Apple ID o están cerca uno del otro.

Estos métodos son más rápidos y reducen el riesgo de filtración, ya que no exponen la clave en pantalla ni en mensajes. Además, permiten mantener el control del acceso: una vez que el usuario deja de necesitar la conexión, se puede eliminar su acceso desde los ajustes del router.

WiFi 1

Consejos para administrar de forma segura las contraseñas WiFi