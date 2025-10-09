Triple crimen narco: nuevos detalles sobre el ingreso al país de "Pequeño J" y la búsqueda de sus cómplices

Con estos nuevos elementos, la fiscalía busca cerrar el círculo de responsabilidades en torno al triple crimen que sacudió a Florencio Varela y que tiene ramificaciones tanto en Argentina como en Perú.

COUHXUYWXRCXPJZG2DQGBKH4CY Manuel Valverde (abajo) y Luis Valverde (arriba), con pedido de captura internacional.

Captura internacional de uno de los tíos de Pequeño J y de “El Loco David”

El Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza ordenó la captura nacional e internacional de Manuel David Valverde Rodríguez, el tío de Pequeño J, y de David Gustavo Morales Huamani, conocido como “El Loco David” o “Tarta”, tras la declaración de Celeste Guerrero, quien ubicó a ambos hombres en la escena del triple crimen de Lara Gutiérrez, Morena Verdi, Brenda del Castillo.

Los buscan todas las fuerzas de seguridad del país (federales y provinciales) y las policías de todo el mundo, a través de Interpol, tras la indicación de urgente carga inmediata realizada por el Ministerio de Seguridad Nacional.