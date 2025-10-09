En vivo Radio La Red
Policiales
Crimen
Pequeño J
Investigación

Triple crimen narco: nuevos detalles sobre el ingreso al país de "Pequeño J" y la búsqueda de sus cómplices

Tony Janzen Valverde Victoriano viajó en Buquebus junto a dos hombres en su entrada al país y quedó registrado por las cámaras de seguridad. También la justicia pidió la captura internacional del “tío” y de “El Loco David”.

Nuevos detalles sobre el ingreso al país de Pequeño J. 

Nuevos detalles sobre el ingreso al país de "Pequeño J". 

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, ingresó a la Argentina el 28 de agosto por la tarde, proveniente de Uruguay, y viajó en Buquebus junto a otras dos personas. El joven, que permanece detenido en Perú y aguarda su extradición para ser juzgado por el triple crimen narco de Florencio Varela, es una de las piezas clave de la investigación por los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Leé también Identificaron a 2 nuevos prófugos por el triple crimen: quiénes son y qué vínculos tienen con 'Pequeño J'
David Gustavo Huamani Morales, a la izquierda; Ydone Castillo; Alex Roger Ydone Castillo, a la derecha. (Foto: Policía bonarense).

Las cámaras de seguridad registraron a tres hombres caminando por la avenida Antártida Argentina, en dirección al ingreso de una playa de estacionamiento cercana al puerto. “Se visualizan tres individuos masculinos caminar sobre la vereda... quienes serán identificados como NN1, NN2 y NN3”, señala el documento oficial, y uno de ellos sería Tony Janzen Valverde Victoriano, el joven señalado como líder de la organización vinculada al crimen.

Los investigadores intentan determinar quiénes eran las dos personas que lo acompañaban ese día y si tienen relación directa con los asesinatos. En paralelo, la Policía Bonaerense identificó a dos prófugos clave: Alex Roger Ydone Castillo y David Gustavo Morales Huamani, alias El Loco David o Tarta. Ambos están acusados de integrar la red que habría participado en la ejecución y ocultamiento de los cuerpos.

Embed

El tío de “Pequeño J”, también bajo la lupa

Además, continúa la búsqueda de Manuel David Valverde Rodríguez, tío del principal acusado. Su nombre apareció tras la declaración de Celeste González Guerrero, una de las detenidas que rompió el pacto de silencio y aportó datos que comprometieron a varios integrantes del grupo.

Con estos nuevos elementos, la fiscalía busca cerrar el círculo de responsabilidades en torno al triple crimen que sacudió a Florencio Varela y que tiene ramificaciones tanto en Argentina como en Perú.

COUHXUYWXRCXPJZG2DQGBKH4CY
Manuel Valverde (abajo) y Luis Valverde (arriba), con pedido de captura internacional.

Manuel Valverde (abajo) y Luis Valverde (arriba), con pedido de captura internacional.

Captura internacional de uno de los tíos de Pequeño J y de “El Loco David”

El Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza ordenó la captura nacional e internacional de Manuel David Valverde Rodríguez, el tío de Pequeño J, y de David Gustavo Morales Huamani, conocido como “El Loco David” o “Tarta”, tras la declaración de Celeste Guerrero, quien ubicó a ambos hombres en la escena del triple crimen de Lara Gutiérrez, Morena Verdi, Brenda del Castillo.

Los buscan todas las fuerzas de seguridad del país (federales y provinciales) y las policías de todo el mundo, a través de Interpol, tras la indicación de urgente carga inmediata realizada por el Ministerio de Seguridad Nacional.

