"Les mostraba cómo las mataban": la aterradora declaración de Celeste que confirma la peor de las sospechas

En una jornada marcada por el avance de la causa del triple crimen de Florencio Varela, Celeste Magalí González Guerrero, la inquilina de la casa donde fueron asesinadas tres jóvenes, decidió ampliar su declaración indagatoria. Celeste, quien había permanecido en silencio tras su detención y se encontraba escondida junto a su pareja Miguel Villalba —ciudadano peruano vinculado al narcotráfico— relató hechos estremecedores sobre lo ocurrido en la casa.