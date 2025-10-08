"Les mostraba cómo las mataban": la aterradora declaración de Celeste que confirma la peor de las sospechas

Celeste Magalí González Guerrero, dueña de la casa donde ocurrió el triple crimen de Florencio Varela, amplió su declaración indagatoria y reveló detalles escalofriantes que complican a varios sospechosos y generan movimientos en la investigación.
Celeste Magalí González Guerrero, dueña de la casa donde ocurrió el triple crimen de Florencio Varela, amplió su declaración indagatoria y reveló detalles escalofriantes que complican a varios sospechosos y generan movimientos en la investigación.
En una jornada marcada por el avance de la causa del triple crimen de Florencio Varela, Celeste Magalí González Guerrero, la inquilina de la casa donde fueron asesinadas tres jóvenes, decidió ampliar su declaración indagatoria. Celeste, quien había permanecido en silencio tras su detención y se encontraba escondida junto a su pareja Miguel Villalba —ciudadano peruano vinculado al narcotráfico— relató hechos estremecedores sobre lo ocurrido en la casa.
Según su testimonio, Víctor Sotacuro, señalado como chofer de los narcos y hasta ahora considerado ajeno a la escena principal, habría estado presente durante los crímenes. Celeste describió una estructura jerárquica entre los implicados y aseguró que Sotacuro daba órdenes a "Pequeño Jota", aportando información inédita para los investigadores. Además, confirmó que su pareja filmó parte de la masacre para otros miembros del grupo.
La declaración generó polémica: mientras algunos sostienen que Celeste fue guionada por su defensa para desviar la investigación, otros creen que sus detalles sólo pueden provenir de alguien presente en el lugar. El abogado Daniel Shakinta negó varias acusaciones previas contra Celeste e incluso defendió a quienes limpiaron la casa tras el crimen.
Paralelamente, se realizaron 18 allanamientos en Villa 1-11-14 bajo orden del fiscal Adrián Arribas; aunque no hubo detenidos sí se secuestraron teléfonos celulares clave para avanzar con las pesquisas. La causa sigue abierta con al menos cuatro sospechosos prófugos.