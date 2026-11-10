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Papa León XIV
Visita papal

Las mejores imágenes de la histórica misa del papa León XIV en Córdoba: fe, emoción y una multitud

El Sumo Pontífice encabezó una misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde se congregaron alrededor de 650.000 personas. Las postales más impactantes de una jornada histórica, marcada por la fe, la emoción y el mensaje del Papa.

El papa León XIV en Córdoba (Foto: Reuters)

El papa León XIV en Córdoba (Foto: Reuters)
El papa León XIV en Córdoba (Foto: Reuters)

El papa León XIV en Córdoba (Foto: Reuters)
El papa León XIV en Córdoba (Foto: Reuters)

El papa León XIV en Córdoba (Foto: Reuters)
El papa León XIV en Córdoba (Foto: Reuters)

El papa León XIV en Córdoba (Foto: Reuters)
El papa León XIV en Córdoba (Foto: Reuters)

El papa León XIV en Córdoba (Foto: Reuters)
El papa León XIV en Córdoba (Foto: Reuters)

El papa León XIV en Córdoba (Foto: Reuters)
El papa León XIV en Córdoba (Foto: Reuters)

El papa León XIV en Córdoba (Foto: Reuters)
El papa León XIV en Córdoba (Foto: Reuters)

El papa León XIV en Córdoba (Foto: Reuters)

La visita del papa León XIV a Córdoba dejó imágenes de una jornada multitudinaria. Desde las primeras horas del día, miles de fieles llegaron al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) para participar de la misa que encabezó el Pontífice, en uno de los momentos centrales de su agenda en la Argentina.

Leé también El histórico saludo de León XIV desde el balcón del Arzobispado en Córdoba: "Unidos podemos lograr todo"
El papa León XIV habla desde el balcón del Arzobispado de Córdoba (Foto: captura de video).

Según estimaciones oficiales de la provincia de Córdoba y la Santa Sede, alrededor de 650.000 personas se acercaron para compartir la celebración religiosa. Familias, jóvenes, religiosos y peregrinos de distintos puntos del país formaron parte de una convocatoria que tuvo a la fe y la emoción como protagonistas.

La ceremonia comenzó con la participación de un coro integrado por adultos y niños. Luego, León XIV llegó al escenario acompañado por un grupo de religiosos y presidió la misa ante una multitud.

Durante su homilía, el Papa destacó la figura de san José Gabriel del Rosario Brochero, a quien definió como un "verdadero enamorado del Señor". También recordó a Mama Antula y a otros santos y beatos argentinos, y convocó a los fieles a seguir sus ejemplos de entrega.

"Todos estamos llamados a la santidad", expresó el Pontífice, antes de cerrar su mensaje con una exhortación directa: "Vayan y evangelicen".

El gesto del papa León XIV en Córdoba: regaló rosarios y se sacó una selfie con dos nenes en el aeropuerto

El papa León XIV protagonizó un cálido e imprevisto momento en el en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella al momento de su arribo, focalizando su atención en los niños y jóvenes que se habían congregado para darle la bienvenida.

Tras cumplir con el saludo protocolar junto a las autoridades, el Santo Padre decidió apartarse momentáneamente del recorrido previsto sobre la alfombra roja para caminar directamente hacia el sector donde aguardaba un grupo de fieles estudiantes.

En un clima de profunda emoción, el Pontífice interactuó afectuosamente con los chicos, a quienes les entregó rosarios bendecidos como presente y posó sonriente para las cámaras.

En pocas palabras

  • Multitudinaria misa: El Papa León XIV ofició una misa en Córdoba ante 650.000 personas.
  • Mensaje del Pontífice: Destacó la santidad de figuras argentinas y convocó a evangelizar.
  • Gestos cercanos: El Papa regaló rosarios y se tomó una selfie con niños en el aeropuerto.
Resumen generado por Thinkindot AI
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