Las mejores imágenes de la histórica misa del papa León XIV en Córdoba: fe, emoción y una multitud

"Todos estamos llamados a la santidad", expresó el Pontífice, antes de cerrar su mensaje con una exhortación directa: "Vayan y evangelicen".

El gesto del papa León XIV en Córdoba: regaló rosarios y se sacó una selfie con dos nenes en el aeropuerto

El papa León XIV protagonizó un cálido e imprevisto momento en el en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella al momento de su arribo, focalizando su atención en los niños y jóvenes que se habían congregado para darle la bienvenida.

Tras cumplir con el saludo protocolar junto a las autoridades, el Santo Padre decidió apartarse momentáneamente del recorrido previsto sobre la alfombra roja para caminar directamente hacia el sector donde aguardaba un grupo de fieles estudiantes.

En un clima de profunda emoción, el Pontífice interactuó afectuosamente con los chicos, a quienes les entregó rosarios bendecidos como presente y posó sonriente para las cámaras.