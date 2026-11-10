Marta Fort reveló por qué empezó a trabajar y sorprendió a todos con su confesión: "Sentía que..."

Al profundizar sobre el tema, recordó cómo transcurrían sus jornadas antes de comenzar a trabajar. Por entonces, sus principales actividades eran entrenar, reunirse con amigos y disfrutar de salidas sin demasiadas obligaciones, incluso en días de semana.
“Cuando yo opté por esa vida, era: entrenar, porque nunca dejé de entrenar, juntarme con amigos y enojarme si un amigo no puede tomar un champán un martes a las 8 de la noche. Ahora soy yo la ortiva”, confió.
Sin embargo, con el tiempo, aquella dinámica que inicialmente disfrutaba comenzó a resultarle insuficiente. La joven entendió que tener sus necesidades económicas resueltas no necesariamente significaba sentirse realizada.
“Y eso es muy vacío, ¿me entendés? Porque es como, yo sentía que no tenía una razón, sentía que era inútil, mentalmente inútil, ¿entendés? Puedo realmente no trabajar si no lo quiero. Pero para qué está la vida... Para mí lo mejor que puedo hacer es trabajar”, concluyó con una reflexión sobre el lugar que ocupa actualmente el trabajo en su vida y muestra a las claras lo consciente que es sobre su realidad.
Cómo fue la dolorosa confesión de Marta Fort sobre crecer sin una mamá y el pedido de Gustavo Martínez que la marcó para siempre
En esa misma entrevista íntima con Grego Rossello, Marta Fort también abrió su corazón y recordó detalles desconocidos de su infancia, la crianza que recibió de su padre, Ricardo Fort, y el rol fundamental que tuvo Gustavo Martínez, quien por entonces era pareja del recordado empresario chocolatero.
Durante la charla, la participante de MasterChef Celebrity (Telefe) habló sobre cómo fue crecer junto a su hermano mellizo, Felipe Fort, sin una figura materna, ya que ambos nacieron mediante el método de vientre subrogado en Estados Unidos. En ese contexto, explicó cómo vivió esa realidad desde chica y reveló las diferentes recomendaciones que recibía de su papá y de Martínez para enfrentar los posibles prejuicios de los demás.
“Hay mucha gente que dice: '¿No era duro no tener una mamá?' Porque yo por ser in vitro no tengo mamá. ¡Jamás! ¿Por qué? Porque vos no podés extrañar algo que no te enseñaron”, expresó con total naturalidad.
Luego, profundizó sobre la particularidad de su crianza y cómo fue incorporando determinadas cuestiones desde muy pequeña. “Yo aprendí primero lo que es una pareja gay, aprendí primero lo que es nacer in vitro antes que nacer normal”, recordó.
En otro tramo de la entrevista, Marta contó qué le transmitía su padre cuando era chica y cómo Gustavo Martínez intentaba anticiparse a las posibles burlas que podía recibir en el ámbito escolar.
“Por ejemplo: mi viejo, cuando me tiene a mí al poquitito tiempo, estaba en pareja con Gustavo, mi padrino. Ahí él me decía: 'Vos decí que tenés dos papás'”, relató sobre la postura de Ricardo Fort.
Sin embargo, la recomendación de Martínez era diferente. “Y después iba con Gustavo, mi padrino, y me decía: 'No, vos no me decís papá porque si ya bastante te pueden cargar porque no tenés mamá, más no te van a entender si decís tengo dos papás'”, recordó.
Al analizar aquella situación, Marta contextualizó el momento en que recibió esos consejos: “Eso habrá sido 2004-2006, ni siquiera estaba tan organizado el tema de ser gay. Me estaba zafando del bullying”.
Finalmente, la joven destacó el entorno de contención que tuvo durante su niñez y las personas que estuvieron pendientes de ella y su hermano. “Para ese momento mi viejo tenía a Gustavo como padrino mío, a Marisa que en ese momento era mi niñera y ahora es mi madrina. Tenía una niñera de noche también, estaba en un grupo que jamás me hizo faltar nada”, concluyó emocionada.
Cabe recordar que Ricardo Fort murió el 25 de noviembre de 2013, a los 45 años, mientras que Gustavo Martínez falleció en agosto de 2022 tras caer desde el piso 21 del departamento del barrio porteño de Belgrano donde vivía.