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RODEADA DE AFECTO

Las fotos del cumpleaños de Rosario Ortega con su hermano Emanuel y el particular regalo de Charly García

Rosario Ortega celebró su cumpleaños con una reunión familiar íntima donde su hermano Emanuel y el cantante Charly García dijeron presentes. Las imágenes.

10 nov 2026, 11:40
Las fotos del cumpleaños de Rosario Ortega con su hermano Emanuel y el particular regalo de Charly García

Las fotos del cumpleaños de Rosario Ortega con su hermano Emanuel y el particular regalo de Charly García

Las fotos del cumpleaños de Rosario Ortega con su hermano Emanuel y el particular regalo de Charly García

Las fotos del cumpleaños de Rosario Ortega con su hermano Emanuel y el particular regalo de Charly García

Rosario Ortega festejó su cumpleaños número 41 acompañada de su familia con un almuerzo el lunes feriado donde estuvo también su hermano Emanuel tras el revuelo por su separación de Julieta Prandi y el músico Charly García, gran amigo de la familia Ortega.

La cantante compartión un momento íntimo junto a sus seres queridos donde disfrutó de un almuerzo y música en un clima muy distendido.

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Estuvieron presentes Palito Ortega, Evangelina Salazar, y sus hermanos Julieta Ortega, Martín y Emanuel. Las imágenes del festejo las compartió la propia Rosario a través de su cuenta en Instagram reflejando el gran momento que pasó rodeada de afecto en ese día tan especial.

"Cumpliendo años muy felíz", indicó en el posteo donde mostró un resumen en fotos de lo que fue el almuerzo en familia, el cual se extendió por varias horas entre charlas, anécdotas y momentos musicales.

Rosario Ortega además compartió con enorme alegría el presente del cantante Charly García: un disco con una dedicatoria especial del genial músico escrita por él mismo. “Para Ro” decía el disco junto a la firma del artista y ella agradeció ese lindo gesto: "Disco dedicado".

Del festejo formó parte Emanuel Ortega en medio de la enorme repercusión que tuvo su separación de Julieta Prandi a menos de un mes de casarse por civil.

Rosario incluso salió a respaldarlo públicamente y explicó que el cantante está contenido por su familia mientras transita las primeras semanas del final de su matrimonio.

Qué dijo Rosario Ortega sobre la separación de su hermano Emanuel y Julieta Prandi

Rosario Ortega habló ante las cámaras de Intrusos (América Tv) sobre la separación de su hermano Emanuel Ortega y Julieta Prandi a solo un mes del casamiento por registro civil.

"Ya lo dijimos todos de muchas maneras que no es nuestro tema ese y lo que tengamos que hablar importante no lo vamos a hacer en una cámara, lo vamos a hacer con mi hermano que es la persona que nos importa. Lo vi el Día de la Madre y de su cumpleaños, que fue el mismo día, y la pasamos muy bien en un asado", indicó.

En ese sentido, explicó cómo transita su hermano estos días tras la separación de la modelo, que fue tema diario en los medios de comunicación.

"Como hace todas las familias cuando alguien está bajoneado por algo, estamos ahí para él como él estaría por cualquier hermano. Es fuerte y se va a recuperar, es un mal momento como puede tener cualquiera. Todos pasamos por cosas así, nada más que cuando estás tan expuesto es una lástima", observó.

Acerca de las versiones dentro del estudio de grabación de su hermano, Rosario Ortega lo defendió y cuestionó: "Mi hermano es una persona muy seria, no está bueno meterse con el trabajo de las personas".

"Él trabaja muy bien y el estudio está buenísimo por eso se usa tanto para filmar. No tengo ni idea cuál fue el arreglo con esta chica pero está todo bien", concluyó.

     

 

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