Las fotos del cumpleaños de Rosario Ortega con su hermano Emanuel y el particular regalo de Charly García

Rosario Ortega además compartió con enorme alegría el presente del cantante Charly García: un disco con una dedicatoria especial del genial músico escrita por él mismo. “Para Ro” decía el disco junto a la firma del artista y ella agradeció ese lindo gesto: "Disco dedicado".

Del festejo formó parte Emanuel Ortega en medio de la enorme repercusión que tuvo su separación de Julieta Prandi a menos de un mes de casarse por civil.

Rosario incluso salió a respaldarlo públicamente y explicó que el cantante está contenido por su familia mientras transita las primeras semanas del final de su matrimonio.

Qué dijo Rosario Ortega sobre la separación de su hermano Emanuel y Julieta Prandi

Rosario Ortega habló ante las cámaras de Intrusos (América Tv) sobre la separación de su hermano Emanuel Ortega y Julieta Prandi a solo un mes del casamiento por registro civil.

"Ya lo dijimos todos de muchas maneras que no es nuestro tema ese y lo que tengamos que hablar importante no lo vamos a hacer en una cámara, lo vamos a hacer con mi hermano que es la persona que nos importa. Lo vi el Día de la Madre y de su cumpleaños, que fue el mismo día, y la pasamos muy bien en un asado", indicó.

En ese sentido, explicó cómo transita su hermano estos días tras la separación de la modelo, que fue tema diario en los medios de comunicación.

"Como hace todas las familias cuando alguien está bajoneado por algo, estamos ahí para él como él estaría por cualquier hermano. Es fuerte y se va a recuperar, es un mal momento como puede tener cualquiera. Todos pasamos por cosas así, nada más que cuando estás tan expuesto es una lástima", observó.

Acerca de las versiones dentro del estudio de grabación de su hermano, Rosario Ortega lo defendió y cuestionó: "Mi hermano es una persona muy seria, no está bueno meterse con el trabajo de las personas".

"Él trabaja muy bien y el estudio está buenísimo por eso se usa tanto para filmar. No tengo ni idea cuál fue el arreglo con esta chica pero está todo bien", concluyó.