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Tragedia en Bulgaria: un choque múltiple entre 86 vehículos dejó al menos 12 muertos

Una densa niebla desencadenó dos choques en cadena que involucraron a 86 vehículos en una autopista de Bulgaria. Los equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo de rescate. Las autoridades investigan las causas del accidente.

Tragedia en Bulgaria: un choque múltiple entre 86 vehículos dejó al menos 12 muertos
Tragedia en Bulgaria: un choque múltiple entre 86 vehículos dejó al menos 12 muertos. (Foto: Reuters)

Tragedia en Bulgaria: un choque múltiple entre 86 vehículos dejó al menos 12 muertos. (Foto: Reuters)

Una densa niebla provocó dos choques múltiples en una autopista de Bulgaria y dejó al menos 12 muertos y 50 heridos. El accidente de este martes involucró a 86 vehículos, entre automóviles, colectivos y camiones, y obligó a desplegar un importante operativo de rescate. Las autoridades investigan las causas de la tragedia, que ocurrió en una de las principales rutas del país.

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El siniestro se registró durante la mañana en la autopista A1, conocida como Trakia, que conecta Sofía con Burgas, sobre la costa del mar Negro. Las colisiones se produjeron en ambos sentidos de circulación, cerca de la localidad de Zimnitsa, en la región de Yambol, al sudeste del territorio búlgaro.

Las imágenes difundidas desde el lugar mostraron un escenario devastador: vehículos aplastados, camiones volcados, autos incendiados y restos de carrocerías esparcidos sobre la calzada. Algunos conductores quedaron atrapados dentro de sus vehículos, mientras bomberos, policías y equipos médicos intentaban asistir a las víctimas.

El balance inicial de 11 fallecidos fue actualizado a 12 muertos, según confirmó la ministra de Salud de Bulgaria, Katya Ivkova. De acuerdo con la información oficial, diez personas murieron en el lugar del accidente y otras dos fallecieron mientras eran trasladadas a centros asistenciales.

Cómo fue el choque múltiple que involucró a 86 vehículos en Bulgaria

Tragedia en Bulgaria: un choque m&uacute;ltiple entre 86 veh&iacute;culos dej&oacute; al menos 12 muertos. (Foto: Reuters)

Tragedia en Bulgaria: un choque múltiple entre 86 vehículos dejó al menos 12 muertos. (Foto: Reuters)

La tragedia comenzó poco después de las 7 de la mañana, hora local, cuando una serie de colisiones se desencadenó sobre la autopista Trakia, en un tramo afectado por condiciones meteorológicas adversas.

Según la reconstrucción preliminar del Ministerio del Interior, un camión obstaculizó la trayectoria de un colectivo que transportaba pasajeros en dirección a Burgas. Posteriormente, otro camión que llevaba trigo chocó contra los vehículos involucrados y un automóvil impactó desde atrás.

A partir de ese momento, comenzaron a producirse nuevas colisiones que terminaron involucrando a decenas de vehículos.

El accidente no se limitó a una sola mano de la autopista. También se registró un choque múltiple en los carriles que conducen hacia Sofía, lo que amplió considerablemente la magnitud del siniestro.

Las autoridades precisaron que 63 vehículos quedaron involucrados en dirección a Burgas y otros 23 en sentido contrario, para un total de 86 unidades.

El secretario general del Ministerio del Interior, Liubomir Nikolov, explicó que todos los fallecidos fueron encontrados en el sector de la autopista que conduce hacia Burgas.

La visibilidad cayó a apenas 10 metros por la niebla

Tragedia en Bulgaria: un choque m&uacute;ltiple entre 86 veh&iacute;culos dej&oacute; al menos 12 muertos. (Foto: Reuters)

Tragedia en Bulgaria: un choque múltiple entre 86 vehículos dejó al menos 12 muertos. (Foto: Reuters)

Una de las principales hipótesis de los investigadores apunta a la aparición repentina de una niebla extremadamente densa, que redujo de manera drástica la visibilidad.

De acuerdo con los testimonios recogidos por las autoridades, los conductores podían ver inicialmente entre 70 y 80 metros hacia adelante, pero la visibilidad cayó repentinamente a unos 10 metros.

Esta situación habría impedido que muchos automovilistas advirtieran a tiempo la presencia de vehículos detenidos o accidentados.

A las condiciones meteorológicas se sumó la humedad acumulada sobre el asfalto, que volvió más difícil realizar maniobras de frenado.

Los investigadores también analizan si algunos conductores que circulaban en sentido contrario se distrajeron al observar el primer accidente, lo que podría haber contribuido a desencadenar la segunda colisión.

Sin embargo, las autoridades aclararon que las causas definitivas todavía no fueron establecidas y que será necesario realizar peritajes para determinar cómo se produjo cada impacto.

Un enorme operativo de rescate con bomberos, ambulancias y aviones militares

La dimensión del accidente obligó al Gobierno de Bulgaria a activar un procedimiento especial de emergencia denominado Operación Salvamento. En el lugar trabajaron 15 dotaciones de bomberos, cientos de policías, ambulancias, personal sanitario y equipos especializados en rescate.

Los socorristas debieron intervenir sobre vehículos completamente destruidos y retirar estructuras metálicas para asistir a las personas que permanecían atrapadas.

Además, el Gobierno dispuso la utilización de aeronaves para facilitar eventuales traslados de pacientes en estado crítico hacia hospitales con mayor capacidad de atención.

El primer ministro de Bulgaria calificó el accidente como una tragedia

El primer ministro búlgaro, Rumen Radev, se encontraba participando de actividades oficiales junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuando recibió información sobre la gravedad del accidente.

Ante la magnitud del siniestro, decidió suspender parte de su agenda y dirigirse hacia la zona afectada.

Radev calificó lo ocurrido como una tragedia y ordenó movilizar los recursos necesarios para asistir a los heridos y acompañar a las familias de las víctimas.

Por su parte, Von der Leyen también modificó su programa de actividades en Bulgaria y expresó sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas. La funcionaria europea destacó el trabajo de los equipos de rescate y manifestó su solidaridad con el país.

En pocas palabras

  • Tragedia en Bulgaria: Un choque múltiple de 86 vehículos dejó al menos 12 muertos y 50 heridos en la autopista A1.
  • Causa principal: La densa niebla redujo drásticamente la visibilidad a unos 10 metros, dificultando el frenado.
  • Operativo: Se desplegó un gran operativo de rescate con bomberos, policías y equipos médicos, incluyendo aeronaves militares.
Resumen generado por Thinkindot AI
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