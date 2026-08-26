En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Atención

Tras siete años de relación, Juana Repetto reveló el verdadero motivo de su separación de Sebastián Graviotto

La fuerte confesión de Juana Repetto sobre el final de su relación con Sebastián Graviotto. Enterate.

Banner Seguinos en google DESK
Tras siete años de relación, Juana Repetto reveló el verdadero motivo de su separación de Sebastián Graviotto

Juana Repetto decidió hablar sin filtros sobre el final de su relación con Sebastián Graviotto y despejó una de las principales dudas que durante meses circularon alrededor de la pareja: no hubo una infidelidad que provocara la ruptura. La actriz e influencer explicó que el desgaste de la convivencia y una dinámica familiar que dejó de funcionar fueron determinantes para tomar la decisión de separarse.

Leé también Estreno en Disney+: Darío Barassi y Yayo protagonizan "Gutiérrez is mai neim", la nueva serie
Estreno en Disney+: Darío Barassi y Yayo protagonizan Gutiérrez is mai neim, la nueva serie. (Foto: Gentileza Prensa)

La historia de amor entre Juana y Sebastián comenzó en 2018 y atravesó distintas etapas hasta llegar al casamiento, celebrado en noviembre de 2020. Juntos formaron una familia y tuvieron a sus hijos Belisario y Timoteo, mientras que Toribio, el hijo mayor de Juana, también forma parte de la familia.

Sin embargo, después de varios años de relación, la pareja se separó en 2024. La ruptura no significó el final del vínculo familiar y, en medio de ese proceso, tuvieron un reencuentro que terminó con una noticia inesperada: volvieron a ser padres, aunque la relación sentimental no se reconstruyó. Actualmente, continúan separados.

En medio de esta nueva etapa, Juana decidió responder algunas preguntas de sus seguidores y habló directamente sobre las razones que llevaron al final de su matrimonio. La pregunta fue concreta: si había existido una traición. Su respuesta también lo fue. “No hubo traición, nos separamos porque nos estábamos llevando muy mal. Sebastián viaja un montón y yo me empecé a dar cuenta que cuando volvía nos irregulábamos todos”, explicó.

La influencer describió así una convivencia que, según su relato, comenzó a generar un fuerte impacto en la rutina familiar. Juana contó que había logrado establecer una dinámica cotidiana con sus hijos que le funcionaba y que los regresos de Sebastián alteraban ese equilibrio. “Era como encontrar una rutina con los chicos, algo que me funcionaba muy bien, y cuando venía Sebi sentía que se me venía todo al demonio”, reconoció.

Con el tiempo, esa situación comenzó a trasladarse también al vínculo de pareja. Las discusiones se hicieron cada vez más frecuentes y Juana empezó a percibir que algo había cambiado en la manera en que veía a Sebastián. “Discutíamos muy seguido y en un momento me empezó a pasar que sentía como que me molestaba todo lo que hacía”, contó.

Fue entonces cuando comenzó a hacerse una pregunta incómoda: si realmente había algo puntual que Sebastián hacía mal o si el problema estaba en la convivencia y en el estado de la relación. “Dije: ‘Bueno, no es que está haciendo algo que me molesta, es que ya no estoy pudiendo convivir’”, recordó.

Esa conclusión terminó siendo el punto de quiebre. Juana entendió que continuar juntos de la misma manera no era necesariamente lo mejor para ninguno de los dos ni para sus hijos. “Ahí fue cuando dije: ‘Ya está, vamos a estar todos mejor cada uno por su lado’, y dicho y hecho estamos todos, yo creo que incluso él, mucho mejor”, afirmó.

La particularidad de la historia es que, aunque la pareja había decidido separarse, el vínculo volvió a tener un capítulo inesperado. En medio de ese reencuentro, Juana y Sebastián volvieron a convertirse en padres. La llegada de su hijo se produjo cuando sentimentalmente ya no estaban juntos, una situación que sumó una nueva dimensión a la familia que habían construido.

Por eso, el presente de ambos no puede leerse simplemente como el de una pareja que terminó. Siguen separados, pero continúan unidos por sus hijos y por una historia que comenzó en 2018, pasó por un casamiento, una ruptura y un reencuentro que terminó ampliando la familia.

Juana también reconoció que la separación tuvo un efecto positivo en su bienestar personal y en su manera de afrontar la maternidad. Al tomar distancia de una convivencia que sentía desgastada, encontró una dinámica que, según sus propias palabras, funciona mejor para todos.

Y volvió a insistir en un punto para evitar cualquier interpretación: la ruptura no se produjo por una infidelidad. “No nos metimos los cuernos o algo así, si sucedió, no fue el motivo de la separación”, aclaró.

Así, después de años de relación, un matrimonio, una separación y el nacimiento de otro hijo en medio de ese proceso, Juana Repetto y Sebastián Graviotto atraviesan hoy una etapa diferente: ya no son pareja, pero siguen construyendo una familia desde lugares separados. Para Juana, la decisión de terminar no tuvo que ver con dejar de querer al otro de un día para el otro, sino con reconocer que la convivencia y la relación habían llegado a un punto en el que seguir juntos ya no era saludable.

En pocas palabras

  • Juana Repetto: Reveló que su separación de Sebastián Graviotto no se debió a una infidelidad.
  • Motivo de la ruptura: La actriz explicó que el desgaste de la convivencia y la dinámica familiar fueron determinantes.
  • Situación actual: Continúan separados pero unidos por sus hijos, tras un reencuentro que resultó en el nacimiento de un nuevo hijo.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Desafío matemático: ¿lo podés resolver antes de los 10 segundos?
Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?
Filtraron las imágenes impactantes de la cárcel donde Moria Casán pasó nueve días en Paraguay

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar