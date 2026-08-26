Tras siete años de relación, Juana Repetto reveló el verdadero motivo de su separación de Sebastián Graviotto

La influencer describió así una convivencia que, según su relato, comenzó a generar un fuerte impacto en la rutina familiar. Juana contó que había logrado establecer una dinámica cotidiana con sus hijos que le funcionaba y que los regresos de Sebastián alteraban ese equilibrio. “Era como encontrar una rutina con los chicos, algo que me funcionaba muy bien, y cuando venía Sebi sentía que se me venía todo al demonio”, reconoció.

Con el tiempo, esa situación comenzó a trasladarse también al vínculo de pareja. Las discusiones se hicieron cada vez más frecuentes y Juana empezó a percibir que algo había cambiado en la manera en que veía a Sebastián. “Discutíamos muy seguido y en un momento me empezó a pasar que sentía como que me molestaba todo lo que hacía”, contó.

Fue entonces cuando comenzó a hacerse una pregunta incómoda: si realmente había algo puntual que Sebastián hacía mal o si el problema estaba en la convivencia y en el estado de la relación. “Dije: ‘Bueno, no es que está haciendo algo que me molesta, es que ya no estoy pudiendo convivir’”, recordó.

Esa conclusión terminó siendo el punto de quiebre. Juana entendió que continuar juntos de la misma manera no era necesariamente lo mejor para ninguno de los dos ni para sus hijos. “Ahí fue cuando dije: ‘Ya está, vamos a estar todos mejor cada uno por su lado’, y dicho y hecho estamos todos, yo creo que incluso él, mucho mejor”, afirmó.

La particularidad de la historia es que, aunque la pareja había decidido separarse, el vínculo volvió a tener un capítulo inesperado. En medio de ese reencuentro, Juana y Sebastián volvieron a convertirse en padres. La llegada de su hijo se produjo cuando sentimentalmente ya no estaban juntos, una situación que sumó una nueva dimensión a la familia que habían construido.

Por eso, el presente de ambos no puede leerse simplemente como el de una pareja que terminó. Siguen separados, pero continúan unidos por sus hijos y por una historia que comenzó en 2018, pasó por un casamiento, una ruptura y un reencuentro que terminó ampliando la familia.

Juana también reconoció que la separación tuvo un efecto positivo en su bienestar personal y en su manera de afrontar la maternidad. Al tomar distancia de una convivencia que sentía desgastada, encontró una dinámica que, según sus propias palabras, funciona mejor para todos.

Y volvió a insistir en un punto para evitar cualquier interpretación: la ruptura no se produjo por una infidelidad. “No nos metimos los cuernos o algo así, si sucedió, no fue el motivo de la separación”, aclaró.

Así, después de años de relación, un matrimonio, una separación y el nacimiento de otro hijo en medio de ese proceso, Juana Repetto y Sebastián Graviotto atraviesan hoy una etapa diferente: ya no son pareja, pero siguen construyendo una familia desde lugares separados. Para Juana, la decisión de terminar no tuvo que ver con dejar de querer al otro de un día para el otro, sino con reconocer que la convivencia y la relación habían llegado a un punto en el que seguir juntos ya no era saludable.