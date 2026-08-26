Desafío matemático: ¿lo podés resolver antes de los 10 segundos?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 12² + 6 × (16 + 5) - 35.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 12² + 6 × (16 + 5) - 35.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
16 + 5 = 21
La expresión queda así: 12² + 6 × 21 - 35
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
12² = 144
La expresión queda así: 144 + 6 × 21 - 35
Luego se resuelve la multiplicación restante.
6 × 21 = 126
La expresión queda así: 144 + 126 - 35
Se termina operando de izquierda a derecha.
144 + 126 = 270 |
270 - 35 = (?)
El error más común en este desafío es avanzar de corrido, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. La clave está en frenar un segundo, detectar los paréntesis y seguir la jerarquía matemática. Además de ser un juego rápido, este tipo de problema ayuda a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles.