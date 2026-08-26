En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Juego

Desafío matemático: ¿lo podés resolver antes de los 10 segundos?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Banner Seguinos en google DESK
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 12² + 6 × (16 + 5) - 35.

Leé también Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos caen en un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

16 + 5 = 21

La expresión queda así: 12² + 6 × 21 - 35

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

12² = 144

La expresión queda así: 144 + 6 × 21 - 35

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

6 × 21 = 126

La expresión queda así: 144 + 126 - 35

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

144 + 126 = 270 |

270 - 35 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta expresión puede sorprenderte al resolver

Resultado final: 235

El error más común en este desafío es avanzar de corrido, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. La clave está en frenar un segundo, detectar los paréntesis y seguir la jerarquía matemática. Además de ser un juego rápido, este tipo de problema ayuda a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego cuenta Hacks
Notas relacionadas
Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?
Desafío matemático: solo las mentes brillantes lo resuelven en menos de 10 segundos
Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar