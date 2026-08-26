Desafío matemático: ¿lo podés resolver antes de los 10 segundos?

16 + 5 = 21

La expresión queda así: 12² + 6 × 21 - 35

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

12² = 144

La expresión queda así: 144 + 6 × 21 - 35

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

6 × 21 = 126

La expresión queda así: 144 + 126 - 35

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

144 + 126 = 270 |

270 - 35 = (?)

Resultado final: 235

El error más común en este desafío es avanzar de corrido, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. La clave está en frenar un segundo, detectar los paréntesis y seguir la jerarquía matemática. Además de ser un juego rápido, este tipo de problema ayuda a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles.