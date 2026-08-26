Filtraron las imágenes impactantes de la cárcel donde Moria Casán pasó nueve días en Paraguay

Durante una emisión de Intrusos, se difundieron fotografías y videos del antiguo penal y se repasaron algunos detalles de aquella causa. Las imágenes permiten observar un establecimiento que, según los informes de la época, presentaba importantes problemas edilicios y de salubridad.

El Buen Pastor había sido construido en 1919 y originalmente había funcionado como convento. Su capacidad oficial era de unas 200 personas, aunque distintas versiones de aquel momento señalaban que podía albergar a más de 400 mujeres.

La situación de las internas también era parte de la preocupación. Muchas de las mujeres alojadas allí estaban involucradas en causas relacionadas con narcotráfico, mientras las condiciones del establecimiento eran cuestionadas por distintos organismos.

Para Moria, aquella experiencia llegó de manera abrupta. La propia artista recordó en distintas oportunidades que sintió que había sido víctima de una maniobra inesperada. “Me hicieron la re contra cama”, contó al referirse a cómo terminó tras las rejas.

La detención ocurrió en diciembre de 2015 y rápidamente se convirtió en uno de los episodios más recordados de su vida pública. La imagen de una de las mujeres más famosas de Argentina ingresando a una cárcel paraguaya contrastaba de manera brutal con el personaje mediático que había construido durante décadas.

Ahora, con el estreno de la serie que repasa su vida y sus momentos más controvertidos, aquel episodio volvió a aparecer en el radar de los espectadores. La producción puso nuevamente bajo la lupa los capítulos más extremos de la trayectoria de Moria, desde sus comienzos en el espectáculo hasta los escándalos que terminaron convirtiéndose en parte de su propio mito.

Y entre todos ellos, su paso por Paraguay ocupa un lugar particular: nueve días detenida, una causa por joyas, una fianza millonaria y una prisión que hoy ya no funciona como entonces, pero que vuelve a hablar de uno de los capítulos más inesperados de la vida de La One.