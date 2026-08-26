Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 × 9) + 5 × 7 - (45 - 15) + 12.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 × 9) + 5 × 7 - (45 - 15) + 12.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
9 × 9 = 81 | 45 - 15 = 30
La expresión queda así: 81 + 5 × 7 - 30 + 12
2) Multiplicación
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
5 × 7 = 35
La expresión queda así: 81 + 35 - 30 + 12
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
81 + 35 = 116 |
116 - 30 = 86 |
86 + 12 = (?)
El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, ordenar el pensamiento y detectar esos detalles de prioridad que, aunque parezcan mínimos, terminan definiendo toda la operación.