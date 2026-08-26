En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Juego

Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Banner Seguinos en google DESK
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (9 × 9) + 5 × 7 - (45 - 15) + 12.

Leé también Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos caen en un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta expresión pone a prueba tu cálculo mental

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

9 × 9 = 81 | 45 - 15 = 30

La expresión queda así: 81 + 5 × 7 - 30 + 12

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

5 × 7 = 35

La expresión queda así: 81 + 35 - 30 + 12

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

81 + 35 = 116 |

116 - 30 = 86 |

86 + 12 = (?)

Resultado final: 98

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, ordenar el pensamiento y detectar esos detalles de prioridad que, aunque parezcan mínimos, terminan definiendo toda la operación.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego cuenta Hacks
Notas relacionadas
Desafío matemático: solo las mentes brillantes lo resuelven en menos de 10 segundos
Desafío matemático: ¿lo podés resolver antes de los 10 segundos?
Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar