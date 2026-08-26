Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

9 × 9 = 81 | 45 - 15 = 30

La expresión queda así: 81 + 5 × 7 - 30 + 12

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

5 × 7 = 35

La expresión queda así: 81 + 35 - 30 + 12

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

81 + 35 = 116 |

116 - 30 = 86 |

86 + 12 = (?)

Resultado final: 98

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, ordenar el pensamiento y detectar esos detalles de prioridad que, aunque parezcan mínimos, terminan definiendo toda la operación.