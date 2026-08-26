"Hay 0% de posibilidades": el fuerte comunicado del Atlético de Madrid al Barcelona por Julián Álvarez

Cuál es la situación de Julián Álvarez con el representante y qué planea Diego Simeone

El conflicto también escaló en el plano de la representación. La dirigencia del Atlético de Madrid apuntó de forma directa contra Fernando Hidalgo, agente de la Araña, asegurando que "se ha creado una campaña con muchas mentiras y medias verdades" donde el único perjudicado termina siendo el cuadro madrileño. Cabe recordar que el atacante también figura en la órbita del Arsenal, aunque su postura es no regresar a la Premier League.

En medio del descontento institucional y con la incertidumbre abierta sobre su futuro, Diego Simeone aguarda por el regreso del futbolista a las prácticas. El cuerpo técnico espera que Julián Álvarez se reintegre este jueves al grupo para quedar a disposición de cara al compromiso del próximo sábado frente al líder Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, aunque aún resta definir si integrará la alineación titular o si volverá a iniciar el encuentro entre los suplentes.