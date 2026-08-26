En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Julián Álvarez
EXPLOTÓ LA INTERNA

"Hay 0% de posibilidades": el fuerte comunicado del Atlético de Madrid al Barcelona por Julián Álvarez

Atlético de Madrid cruzó al Barcelona tras la ausencia de Julián Álvarez a la práctica y descartó de manera categórica su venta al club catalán.

Banner Seguinos en google DESK
Hay 0% de posibilidades: el fuerte comunicado del Atlético de Madrid al Barcelona por Julián Álvarez

La novela por el futuro de Julián Álvarez sumó un capítulo de máxima tensión en el fútbol español. El delantero argentino, actualmente silbado por los hinchas y ocupando un lugar en el banco de suplentes de Diego Simeone, se ausentó a la práctica matutina de este miércoles alegando una "indisposición". La situación reavivó la ilusión de Joan Laporta en el Barcelona, pero desató una reacción furiosa en la directiva del Atlético de Madrid.

Leé también El presidente del Barcelona presionó al Atlético de Madrid por Julián Álvarez con un fuerte mensaje: "Nos..."
el presidente del barcelona presiono al atletico de madrid por julian alvarez con un fuerte mensaje: nos...

Pese a que el presidente del conjunto culé intentó tender puentes de diálogo, ratificó públicamente que siguen "muy interesados en Julián Álvarez" y que se encuentran "listos para comprarlo". Sin embargo, la constante presión mediática llegada desde la Ciudad Condal colmó la paciencia del club colchonero, que decidió responder con dureza.

Qué dijo el Atlético de Madrid sobre la posible venta de Julián Álvarez al Barcelona

A través de declaraciones publicadas por el diario Marca, las autoridades del equipo madrileño fijaron su posición respecto al atacante, quien posee contrato vigente hasta mediados de 2030. "Se está victimizando al jugador, pero el daño económico y reputacional es para el club. La única víctima del caso Julián somos nosotros", sentenciaron desde la institución capitalina.

Fuentes internas del club indicaron que el constante asedio del Barcelona generó perjuicios "en lo económico y en lo social". Pese a que el conjunto catalán mantiene en pie una oferta cercana a los 150 millones de euros, la dirigencia albirroja descartó cualquier negociación: "Hay 0% de posibilidades de venderlo al Barça". En ese marco, agregaron una premisa contundente para frenar los intentos de la entidad azulgrana: "Esta situación no va de dinero, va de dignidad".

Cuál es la situación de Julián Álvarez con el representante y qué planea Diego Simeone

El conflicto también escaló en el plano de la representación. La dirigencia del Atlético de Madrid apuntó de forma directa contra Fernando Hidalgo, agente de la Araña, asegurando que "se ha creado una campaña con muchas mentiras y medias verdades" donde el único perjudicado termina siendo el cuadro madrileño. Cabe recordar que el atacante también figura en la órbita del Arsenal, aunque su postura es no regresar a la Premier League.

En medio del descontento institucional y con la incertidumbre abierta sobre su futuro, Diego Simeone aguarda por el regreso del futbolista a las prácticas. El cuerpo técnico espera que Julián Álvarez se reintegre este jueves al grupo para quedar a disposición de cara al compromiso del próximo sábado frente al líder Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, aunque aún resta definir si integrará la alineación titular o si volverá a iniciar el encuentro entre los suplentes.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Julián Álvarez
Notas relacionadas
Julián Álvarez faltó al entrenamiento y crece la tensión en el Atlético de Madrid
Giro en el mercado de pases por Julián Álvarez: la inesperada decisión del Barcelona
Mercado de pases al rojo vivo: los gigantes europeos que van en busca de Julián Álvarez y Enzo Fernández

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar