Tremenda denuncia de Manzana contra Gran Hermano: "Me querían..."

“Dejó de dormir siesta porque Gran Hermano, cada vez que yo volvía a la pieza querer dormir siesta. Me ponía música a todo lo que da”, denunció el joven.

Entonces, retomó que se lo hacía a propósito porque veía cómo las cámaras lo iban siguiendo siempre que hacía este recorrido. “apoyaba la cabeza en la almohada y ponía música”, detalló.

“Yo ahí entendí que me quería despierto, que me quería haciendo algo”, admitió el morocho y reflexionó: “Sé que han mostrado muchos vídeos míos en los que estoy durmiendo todo el tiempo. Nada que ver, reconozco que el primero y segundo mes, después no fue así”, dijo.