Tren Mitre: cuándo se suspenderá el servicio Retiro-Tigre y por cuánto tiempo

Estas tareas forman parte de un programa más amplio que prevé la renovación total de 40 kilómetros de vía, la intervención de 24 pasos a nivel, la mejora de 65 puentes y alcantarillas, la instalación de 23 aparatos de vía y el recambio de 47 kilómetros de tercer riel, según informaron desde Trenes Argentinos. Gran parte de los avances alcanzados durante 2025 se lograron mediante cortes nocturnos y suspensiones de fines de semana, que afectaron especialmente al ramal Tigre.

En paralelo, se completará la modernización del sistema de señalamiento de Retiro, un equipamiento que supera los 100 años. Para avanzar con esta migración tecnológica será necesario “cortar por completo la energía en la zona, retirar los equipos actuales e instalar la infraestructura moderna que permitirá una operación más segura”, indicaron desde la empresa.

Esta condición impide la circulación de trenes eléctricos hacia la terminal, lo que obliga a limitar los servicios Mitre y José León Suárez hasta Belgrano R. Posteriormente, se iniciará un período de pruebas dinámicas y capacitación del personal encargado de operar el nuevo sistema.

Cuáles son las alternativas de viaje para cuando el Tren Mitre esté fuera de servicio

Servicio limitado para los pasajeros del Tren Mitre. (Foto: archivo)

Frente a la suspensión del servicio, Trenes Argentinos difundió las alternativas de viaje disponibles para los usuarios con el objetivo de reducir el impacto del corte, uno de los más extensos del año.

El detalle completo puede consultarse en el siguiente enlace oficial: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/alternativas_de_viaje_lm_final_v3.pdf.