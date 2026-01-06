Tren Mitre: cuándo se suspenderá el servicio Retiro-Tigre y por cuánto tiempo
El ramal Tigre de la línea Mitre quedará totalmente suspendido en los próximos días.
El ramal Tigre de la línea Mitre quedará totalmente suspendido en los próximos días.
Desde el próximo sábado 10 de enero y hasta el 28 de febrero, el ramal de la línea Mitre, que une Retiro con Tigre, permanecerá completamente suspendido. Durante ese mismo período, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre tampoco llegarán a la terminal porteña debido a las obras programadas y funcionarán únicamente entre sus cabeceras y la estación Belgrano R.
Según explicaron desde Trenes Argentinos, los trabajos forman parte del plan que se ejecuta bajo la Emergencia Ferroviaria y buscan resolver un deterioro estructural que arrastra décadas.
La empresa advirtió que “los durmientes y rieles tienen más de 40 años, están muy deteriorados y existen más de 40 sectores donde los trenes circulan a velocidad precautoria, generando demoras y cancelaciones”. Además, agregaron que el objetivo es “avanzar de manera continua y efectiva durante la ventana del verano, cuando circulan menos pasajeros por la línea”.
Qué obras se realizarán en el Tren Mitre durante el verano 2026
Durante los casi dos meses de interrupción se renovarán 7.700 metros de vía en sectores de difícil acceso, incluyendo el bajo a nivel Crisólogo Larralde, el cuadro de la estación Vicente López, los puentes de Figueroa Alcorta y Dorrego y el tramo entre Martín Rodríguez y Chacabuco. También se modernizará el tercer riel, se ajustará el sistema de señalamiento y se completarán trabajos en zonas donde ya se instalaron 20 kilómetros de vías nuevas.
Estas tareas forman parte de un programa más amplio que prevé la renovación total de 40 kilómetros de vía, la intervención de 24 pasos a nivel, la mejora de 65 puentes y alcantarillas, la instalación de 23 aparatos de vía y el recambio de 47 kilómetros de tercer riel, según informaron desde Trenes Argentinos. Gran parte de los avances alcanzados durante 2025 se lograron mediante cortes nocturnos y suspensiones de fines de semana, que afectaron especialmente al ramal Tigre.
En paralelo, se completará la modernización del sistema de señalamiento de Retiro, un equipamiento que supera los 100 años. Para avanzar con esta migración tecnológica será necesario “cortar por completo la energía en la zona, retirar los equipos actuales e instalar la infraestructura moderna que permitirá una operación más segura”, indicaron desde la empresa.
Esta condición impide la circulación de trenes eléctricos hacia la terminal, lo que obliga a limitar los servicios Mitre y José León Suárez hasta Belgrano R. Posteriormente, se iniciará un período de pruebas dinámicas y capacitación del personal encargado de operar el nuevo sistema.
Cuáles son las alternativas de viaje para cuando el Tren Mitre esté fuera de servicio
Frente a la suspensión del servicio, Trenes Argentinos difundió las alternativas de viaje disponibles para los usuarios con el objetivo de reducir el impacto del corte, uno de los más extensos del año.
El detalle completo puede consultarse en el siguiente enlace oficial: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/alternativas_de_viaje_lm_final_v3.pdf.