Machu Picchu: cómo fue el terrible choque entre trenes que dejó un muerto y 80 heridos
Se produjo en el kilómetro 82 de la vía férrea que una Ollantaytambo con Machu Picchu. El mes pasado, esa misma vía, soportó varios cortes de poblaciones locales como protesta contra la concesión de ramal.
La gente comenzó a autoevacuarse de los trenes que chocaron hasta que llegó el auxilio médico.
El choque de dos trenes en Machu Picchu, la atracción turística más popular de Perú, tuvo un duro resultado. Una persona murió y hay casi 80 heridos, varios de gravedad. Los servicios de rescate y la Policía informaron que la víctima fatal es el motorman de una de las formaciones.
Los trenes chocaron en la vía única que conduce a la antigua ciudad inca el martes, según un comunicado del gobierno local. Según indicaron las autoridades, 20 ambulancias acudieron al lugar del accidente y los heridos fueron trasladados a centros médicos en la cercana ciudad de Cusco. Los servicios de salud han atendido a casi 80 heridos, la mayoría con traumatismos múltiples y contusiones. Nueve de ellos, fueron dados de alta, mientras que 25 siguen recibiendo atención médica.
El hecho de que se tratara de un choque de dos formaciones complicó más las tareas de rescate. Llegar al lugar con otros trenes para facilitar la evacuación fue complicado o casi imposible. Por lo tanto, las ambulancias fue el método más utilizado para darle asistencia. Además, por la naturaleza selvática del ambiente, muchos de los pasajeros tuvieron que caminar junto a la vía del tren hasta llegar al sitio más próximo al que pudieron llegar los vehículos sanitarios.
Es el mismo circuito ferroviario en el que durante el mes pasado se produjeron varios cortes de vía por parte de la población local. Protestaban porque la concesión del servicio de la explotación del tren, principal medio para llegar a las ruinas de Machu Picchu, no contemplaba su condición de habitantes del lugar. En consecuencia, deben pagar la misma tarifa que los turistas, aunque no hagan la totalidad del viaje entre Ollantaytambo y Machu Picchu.
Embed
Choque de trenes en la ruta a Machu Picchu
El accidente ferroviario sin precedentes sacudió ayer la ruta que une Ollantaytambo con Machu Picchu, el trayecto más transitado por turistas que visitan la emblemática ciudadela inca, cuando dos trenes turísticos colisionaron frontalmente dejando un saldo trágico de al menos una persona fallecida y casi 80 heridos. Son de dos empresas diferentes que tienen el derecho de la explotación.
El siniestro ocurrió aproximadamente a las 13:20 hora local en un punto remoto del kilómetro 82 de la vía férrea, conocido como Pampacachua. Es un tramo característico por su geografía montañosa y por ser una vía única de solo un carril, por lo que los trenes operan bajo estrictos protocolos de cruce y coordinación, lo que hace aún más difícil comprender la naturaleza del siniestro.
Las unidades involucradas pertenecían a las dos principales empresas ferroviarias que operan en esta ruta turística: PeruRail S.A. e Inca Rail S.A., que diariamente trasladan a miles de viajeros nacionales y extranjeros atraídos por uno de los principales destinos del continente. Recordamos que contra ellos se produjeron los cortes de vías en señal de protesta durante el mes de noviembre.
Víctimas y rescate
Las autoridades confirmaron el deceso de un maquinista, identificado como Roberto Cárdenas Loayza, de 61 años, quien conducía una de las locomotoras al momento del impacto. Además, entre 30 y más de 50 personas resultaron heridas, según los distintos informes oficiales y medios locales, entre ellos turistas de diversas nacionalidades y tripulaciones de las formaciones, comenzaron a autoevacuarse de las dos formaciones. Luego, con los servicios de salud en el lugar, la cifre da heridos trepó a las 80 personas.
Los heridos fueron rápidamente evacuados por ambulancias y equipos médicos a hospitales y clínicas en Cusco y Ollantaytambo, algunos con traumatismos severos, mientras que otros recibieron atención en puestos de salud cercanos.
Tras el impacto, las autoridades activaron protocolos de emergencia, entre ellos la Red de Protección al Turista, movilizando a personal del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la Policía Nacional del Perú, la administración del Santuario Histórico de Machu Picchu, bomberos y guardaparques para brindar atención médica, soporte logístico y asegurar el orden en el lugar.
La colisión obligó a suspender temporalmente el servicio ferroviario, dejando varados a centenares - algunas estimaciones hablan de unos 1.300 turistas - que se dirigían o regresaban del sitio arqueológico. Esta interrupción afecta de manera significativa la cadena turística de la región, que depende en gran medida del transporte por ferrocarril para acceder a Machu Picchu, ya que no existen carreteras en gran parte del trayecto. Esta ausencia de caminos en condiciones tuvo un papel complejo para el rescate. Fue difícil para las ambulancias y bomberos llegar hasta los trenes para asistir a los heridos.
Imágenes difundidas por los medios locales y en redes sociales mostraban los vagones con la parte frontal destrozada, fragmentos de metal y vidrio esparcidos sobre las vías y personal de rescate ayudando a los heridos en medio de la vegetación andina.
Lo que sí se sabe es que el tramo donde ocurrió la colisión opera con una única vía, lo que implica que trenes en sentido opuesto deben coordinar minuciosamente sus horarios y puntos de cruce en sectores habilitados específicamente para ello. La falta de coordinación adecuada en estos cruces o errores en los sistemas de señalización y comunicación son factores que en un primer momento pueden arrojar algo de luz a la mecánica del accidente. O uno de los conductores no respetó el orden para ingresar en la vía única, o fallaron las señales y eso sentenció que ambos trenes avanzaran al mismo tiempo y así, chocaron.
El general Julio Becerra, jefe policial de la región de Cusco, indicó que no recordaba un choque de esta naturaleza en el pasado reciente y que las causas estaban siendo materia de investigación. El impacto del accidente ha generado un debate inmediato sobre la seguridad operativa en la ruta férrea a Machu Picchu, con autoridades regionales comprometidas a reforzar las medidas de seguridad y revisar procedimientos. No hay que olvidar de la zona es patrimonio de la Humanidad, declarada por Unesco. Pero han sido ya muchos los informes cuestionando los servicios que se ofrecen a los turistas de todo el mundo en la “montaña antigua" de los Incas.