Machu Picchu: cómo fue el terrible choque entre trenes que dejó un muerto y 80 heridos

Embed

Choque de trenes en la ruta a Machu Picchu

El accidente ferroviario sin precedentes sacudió ayer la ruta que une Ollantaytambo con Machu Picchu, el trayecto más transitado por turistas que visitan la emblemática ciudadela inca, cuando dos trenes turísticos colisionaron frontalmente dejando un saldo trágico de al menos una persona fallecida y casi 80 heridos. Son de dos empresas diferentes que tienen el derecho de la explotación.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 13:20 hora local en un punto remoto del kilómetro 82 de la vía férrea, conocido como Pampacachua. Es un tramo característico por su geografía montañosa y por ser una vía única de solo un carril, por lo que los trenes operan bajo estrictos protocolos de cruce y coordinación, lo que hace aún más difícil comprender la naturaleza del siniestro.

heridos en Machu Picchu Evacuación de heridos en el choque de trenes en Perú. (foto: Reuters)

Las unidades involucradas pertenecían a las dos principales empresas ferroviarias que operan en esta ruta turística: PeruRail S.A. e Inca Rail S.A., que diariamente trasladan a miles de viajeros nacionales y extranjeros atraídos por uno de los principales destinos del continente. Recordamos que contra ellos se produjeron los cortes de vías en señal de protesta durante el mes de noviembre.

Víctimas y rescate

Las autoridades confirmaron el deceso de un maquinista, identificado como Roberto Cárdenas Loayza, de 61 años, quien conducía una de las locomotoras al momento del impacto. Además, entre 30 y más de 50 personas resultaron heridas, según los distintos informes oficiales y medios locales, entre ellos turistas de diversas nacionalidades y tripulaciones de las formaciones, comenzaron a autoevacuarse de las dos formaciones. Luego, con los servicios de salud en el lugar, la cifre da heridos trepó a las 80 personas.

Los heridos fueron rápidamente evacuados por ambulancias y equipos médicos a hospitales y clínicas en Cusco y Ollantaytambo, algunos con traumatismos severos, mientras que otros recibieron atención en puestos de salud cercanos.

choque en machu picchu El choque se produjo en una zona de vía única. O un motorman no respetó las indicaciones o estas, fallaron. (Foto: A24.com)

Tras el impacto, las autoridades activaron protocolos de emergencia, entre ellos la Red de Protección al Turista, movilizando a personal del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la Policía Nacional del Perú, la administración del Santuario Histórico de Machu Picchu, bomberos y guardaparques para brindar atención médica, soporte logístico y asegurar el orden en el lugar.

La colisión obligó a suspender temporalmente el servicio ferroviario, dejando varados a centenares - algunas estimaciones hablan de unos 1.300 turistas - que se dirigían o regresaban del sitio arqueológico. Esta interrupción afecta de manera significativa la cadena turística de la región, que depende en gran medida del transporte por ferrocarril para acceder a Machu Picchu, ya que no existen carreteras en gran parte del trayecto. Esta ausencia de caminos en condiciones tuvo un papel complejo para el rescate. Fue difícil para las ambulancias y bomberos llegar hasta los trenes para asistir a los heridos.

Imágenes difundidas por los medios locales y en redes sociales mostraban los vagones con la parte frontal destrozada, fragmentos de metal y vidrio esparcidos sobre las vías y personal de rescate ayudando a los heridos en medio de la vegetación andina.

Lo que sí se sabe es que el tramo donde ocurrió la colisión opera con una única vía, lo que implica que trenes en sentido opuesto deben coordinar minuciosamente sus horarios y puntos de cruce en sectores habilitados específicamente para ello. La falta de coordinación adecuada en estos cruces o errores en los sistemas de señalización y comunicación son factores que en un primer momento pueden arrojar algo de luz a la mecánica del accidente. O uno de los conductores no respetó el orden para ingresar en la vía única, o fallaron las señales y eso sentenció que ambos trenes avanzaran al mismo tiempo y así, chocaron.

rescate en Perú Los heridos en el accidente de trenes. ( Foto: A24.com)

El general Julio Becerra, jefe policial de la región de Cusco, indicó que no recordaba un choque de esta naturaleza en el pasado reciente y que las causas estaban siendo materia de investigación. El impacto del accidente ha generado un debate inmediato sobre la seguridad operativa en la ruta férrea a Machu Picchu, con autoridades regionales comprometidas a reforzar las medidas de seguridad y revisar procedimientos. No hay que olvidar de la zona es patrimonio de la Humanidad, declarada por Unesco. Pero han sido ya muchos los informes cuestionando los servicios que se ofrecen a los turistas de todo el mundo en la “montaña antigua" de los Incas.