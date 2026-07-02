Truco en casa: para qué sirven los paneles de espuma en las paredes y por qué los recomiendan

Por ese motivo, no alcanza con limpiar la pared o aplicar pintura antihumedad si el fenómeno de condensación continúa produciéndose todos los días. Mientras exista ese contraste térmico, el problema puede repetirse.

Cómo funcionan los paneles de espuma de poliestireno

El método consiste en instalar placas de poliestireno expandido, también conocidas como EPS, directamente sobre la pared afectada.

Este material posee una estructura compuesta aproximadamente por un 98% de aire contenido en pequeñas celdas cerradas, característica que le otorga una excelente capacidad de aislamiento térmico.

Gracias a esa propiedad, el panel reduce la diferencia de temperatura entre la pared y el ambiente interior. Al mantenerse más templada la superficie, disminuyen considerablemente las posibilidades de que el vapor de agua se transforme en gotas de condensación.

Al reducirse la humedad superficial, también disminuyen las condiciones necesarias para que proliferen los hongos.

Otro aspecto importante es que el EPS es un material no higroscópico, lo que significa que prácticamente no absorbe agua. Esa característica también ayuda a impedir que la humedad permanezca en el propio panel.

Cómo se colocan los paneles

La instalación resulta relativamente sencilla cuando la pared no presenta daños estructurales.

El procedimiento habitual contempla los siguientes pasos:

Limpiar completamente la superficie.

Colocar placas de EPS mediante un adhesivo compatible.

Utilizar cinta de malla para reforzar las uniones.

Aplicar el acabado final elegido, que puede incluir revestimientos decorativos o papel pintado.

Instalar nuevamente muebles o cabeceros una vez finalizado el trabajo.

Como ejemplo, suelen utilizarse paneles de aproximadamente 30 milímetros de espesor, aunque la elección dependerá de cada proyecto.

Los especialistas recomiendan revisar primero la vivienda

Antes de colocar cualquier sistema de aislamiento, los especialistas aconsejan inspeccionar cuidadosamente la pared.

Si existen filtraciones visibles, pintura desprendida por ingreso de agua, pérdidas de cañerías o grietas importantes, primero será necesario solucionar esos inconvenientes.

Recién cuando la humedad estructural haya sido eliminada tendrá sentido evaluar un aislamiento destinado a reducir la condensación.

Este paso evita realizar una inversión que no resolverá el verdadero origen del problema.

Los ambientes donde esta técnica ofrece mejores resultados

Existen sectores de la vivienda donde la condensación suele repetirse con mayor frecuencia.

Entre ellos aparecen:

Dormitorios donde el cabecero permanece apoyado contra una pared exterior.

Habitaciones con ventanas antiguas que generan pérdidas de temperatura.

Baños con poca ventilación natural.

Esquinas exteriores expuestas al frío.

Ambientes donde circula poco aire.

En todos estos espacios la pared suele mantenerse varios grados por debajo de la temperatura ambiente, favoreciendo la aparición del agua condensada.

Beneficios adicionales del aislamiento térmico

Más allá de reducir la aparición de moho provocado por condensación, los paneles de EPS también ofrecen otras ventajas.

Al mejorar el aislamiento térmico de la pared, ayudan a conservar una temperatura más estable dentro de la vivienda.

Además, permiten proteger muebles, cabeceros, papeles decorativos y otros revestimientos que normalmente se deterioran por el contacto permanente con superficies húmedas.

Otra consecuencia positiva consiste en mantener durante más tiempo el buen aspecto de la pintura y de los acabados interiores.