Ekaterina Ojeda exhibió un lujoso regalo que recibió y todos apuntan a Mauro Icardi

Cómo están los hijos de la China Suárez tras la pelea con Mauro Icardi

La relación entre Mauro Icardi y la China Suárez, que hasta hace poco se mostraba sólida tanto en redes sociales como en sus apariciones públicas, atraviesa su momento más delicado.

Además, según contó Yanina Latorre en sus redes sociales, los chicos estarían atravesando una etapa de gran inestabilidad debido a los constantes viajes entre Argentina y Turquía y, actualmente, no estarían asistiendo al colegio.

En ese sentido, la periodista fue muy crítica con las decisiones tomadas por la pareja. “Un detalle no menor: Icardi sin club y los hijos de la nipona sin colegio. Qué desastre y qué egoísta. Ella nunca debería haberlos llevado. No se cambia el centro de vida de los chicos”. Y agregó sin filtro: “Malas decisiones de mujeres egoístas. Niños no escolarizados por perseguir al novio”.

Pero, según Latorre, el conflicto no se reduce únicamente a la aparición de Ekaterina Ojeda. También aseguró que la falta de definiciones sobre el futuro deportivo del delantero habría sido otro de los factores que profundizaron la crisis.

“Parte de la crisis de la nipona y el ex de Wanda es por el contrato de fútbol. Jaja. Atrevida. En esta banco a Mauro; ella se enoja con él por el tema del club”, expresó la conductora. Y cerró con una fuerte advertencia dirigida a la actriz: “Señora, cuide a sus hijos y déjelos en sus colegios de siempre. Mauro no es el padre”.