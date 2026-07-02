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Ekaterina Ojeda exhibió un lujoso regalo que recibió y todos apuntan a Mauro Icardi

En medio de la fuerte crisis que sacude la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez, Ekaterina Ojeda echó más leña al fuego y mostró un lujoso regalo que recibió. ¿Quién fue?

2 jul 2026, 16:27
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Ekaterina Ojeda exhibió un lujoso regalo que recibió y todos apuntan a Mauro Icardi

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Ekaterina Ojeda exhibió un lujoso regalo que recibió y todos apuntan a Mauro Icardi

En medio de la fuerte crisis que atraviesan Mauro Icardi y la China Suárez, un sugestivo posteo de Ekaterina Ojeda volvió a poner el foco en el futbolista. Luego del escándalo que protagonizaron en el boliche Tequila y de los rumores sobre un acercamiento entre ambos, la joven compartió una historia de Instagram que no pasó para nada inadvertida.

En la imagen se podía ver un lujoso anillo repleto de brillantes y, lejos de despejar las dudas, eligió acompañarla con una frase cargada de picardía: "Alguien me mandó un anillo", escribió junto al emoji de la carita tapándose la boca, un guiño que muchos interpretaron como una nueva provocación.

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La publicación cobró todavía más fuerza porque llegó apenas un día después de su paso por SQP (América TV), donde le reveló a Yanina Latorre que Icardi le había escrito por WhatsApp con intenciones de hablar. Sin embargo, aseguró que decidió no responderle. "Que se esfuerce", lanzó entre risas, dejando en claro que esperaba un mayor interés por parte del delantero.

Con ese antecedente reciente, el posteo del anillo no hizo más que reavivar las versiones. Para muchos usuarios, no se trató de una simple coincidencia: el costoso obsequio, muy similar a los regalos que habitualmente suele hacer el deportista, volvió a instalar la incógnita sobre quién se lo envió y disparó una ola de comentarios en las redes, mientras la situación sentimental de Icardi con la China atraviesa su momento más delicado.

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La relación entre Mauro Icardi y la China Suárez, que hasta hace poco se mostraba sólida tanto en redes sociales como en sus apariciones públicas, atraviesa su momento más delicado.

Además, según contó Yanina Latorre en sus redes sociales, los chicos estarían atravesando una etapa de gran inestabilidad debido a los constantes viajes entre Argentina y Turquía y, actualmente, no estarían asistiendo al colegio.

En ese sentido, la periodista fue muy crítica con las decisiones tomadas por la pareja. “Un detalle no menor: Icardi sin club y los hijos de la nipona sin colegio. Qué desastre y qué egoísta. Ella nunca debería haberlos llevado. No se cambia el centro de vida de los chicos”. Y agregó sin filtro: “Malas decisiones de mujeres egoístas. Niños no escolarizados por perseguir al novio”.

Pero, según Latorre, el conflicto no se reduce únicamente a la aparición de Ekaterina Ojeda. También aseguró que la falta de definiciones sobre el futuro deportivo del delantero habría sido otro de los factores que profundizaron la crisis.

“Parte de la crisis de la nipona y el ex de Wanda es por el contrato de fútbol. Jaja. Atrevida. En esta banco a Mauro; ella se enoja con él por el tema del club”, expresó la conductora. Y cerró con una fuerte advertencia dirigida a la actriz: “Señora, cuide a sus hijos y déjelos en sus colegios de siempre. Mauro no es el padre”.

     

 

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