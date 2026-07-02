Wanda Nara le pegó sin piedad a La China Suárez, en medio de la crisis con Icardi: "Es lógico que viva de..."

Wanda aclaró que no lo veía como algo negativo en sí mismo. "Mauro sabrá cómo son sus números", dijo, y reconoció que acompañar tiene un precio. Pero la descripción que construyó fue la de una mujer que dejó de producir para depender del ingreso de su pareja, en un momento en que ese ingreso, además, está en duda por la falta de contrato del futbolista.

Pepe Ochoa amplió el planteo desde el piso. No se trataba solo de la China, dijo, sino también de su entorno: el amigo, la pareja del amigo, la madre, la maquilladora. Wanda no negó ese cuadro: "Ah, bueno, pero ya eso es una elección de Mauro y de ella y la economía de ellos".

Ochoa insistió y la consultó sobre si creía que Icardi era capaz de sostener a todo ese entorno. La respuesta de Wanda fue una de las más reveladoras de la charla: "Sé que es lo que está haciendo, ¿no? No sé si es capaz o no capaz. Nunca hubiera pensado que hubiera sido capaz, pero es lo que hizo todo este tiempo, es lo que nos demostró".

El eje económico derivó hacia las hijas que Wanda tiene con Icardi y si sentía que todo lo que describía iba en demérito del patrimonio de las nenas. Wanda fue tajante al respecto: "No. El patrimonio de mis hijas, por suerte, ya lo tengo asegurado y ya lo resguardamos con Mauro".

Lo que describió a continuación fue un acuerdo construido durante los años en que ella fue representante del futbolista: todo el patrimonio acumulado en esa etapa fue puesto al resguardo de las chicas. Ese acuerdo, sin embargo, no está del todo cerrado, ya que Wanda mencionó audiencias pendientes en Italia. "En las audiencias de Italia, él coincidía en que estaba bueno seguir dejando cosas al resguardo de las nenas, porque Mauro no sabe si yo el día de mañana decido ser mamá o si él decide ser papá, pero todo lo que se hizo hasta ahora fue en la carrera de Mauro, que yo era la representante y Mauro jugaba", concluyó.

¿Wanda Nara quiere hacerse un nuevo retoque estético?

Wanda Nara volvió a generar repercusión en redes sociales, aunque esta vez no fue por un conflicto mediático ni por su presente sentimental. La empresaria reveló que perdió el acceso a su cuenta de TikTok, donde acumulaba más de tres millones de seguidores, y debió empezar de cero con un nuevo perfil. Desde ese espacio, retomó el contacto con sus fanáticos y compartió una inquietud personal: evalúa hacerse un pequeño retoque estético y quiso conocer la opinión de quienes la siguen.

En un video, Wanda contó que tiene dos lunares junto a la nariz desde que nació, que en algunas fotos se los retocan o se los borran, y les preguntó directamente a sus seguidores si debería sacárselos. Según explicó, algunos especialistas le recomendaron un tratamiento con láser para eliminarlos, aunque todavía no tomó ninguna decisión al respecto. La consulta se viralizó rápidamente y la mayoría de los usuarios coincidió en que debería conservarlos, por considerarlos parte de su identidad.